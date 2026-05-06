Το στέλεχος των Άνδεων του χανταϊού βρέθηκε σε δύο ανθρώπους που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius

Είναι το μοναδικό στέλεχος του χανταϊού που είναι γνωστό ότι μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, αν και κάτι τέτοιο θεωρείται σπάνιο
Το κρουαζιερόπλοιο Hondius / REUTERS TV via REUTERS

Το στέλεχος των Άνδεων του χανταϊού, που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, έχει εντοπιστεί σε δύο άτομα που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius στο οποίο έχει ξεσπάσει επιδημία της ασθένειας ανέφεραν οι αρχές της Νότιας Αφρικής

Το κρουαζιερόπλοιο αναμένεται να αναχωρήσει από τα ανοικτά του Πράσινου Ακρωτηρίου, στη δυτική Αφρική, όπου βρίσκεται για τα Κανάρια Νησιά, αφού η κυβέρνηση της Ισπανίας του έδωσε άδεια να δέσει στο λιμάνι της Τενερίφης. Η παρουσίαση του υπουργού Υγείας της Νότιας Αφρικής, την οποία έχει δει το Reuters, τονίζει ότι οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν από το Εθνικό Ινστιτούτο Μολυσματικών Ασθενειών της Νότιας Αφρικής (NICD) ανέφερε ότι η Ολλανδή που πέθανε στο Γιοχάνεσμπουργκ είχε μολυνθεί από το στέλεχος των Άνδεων, όπως και ένας Βρετανός ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Και οι δύο αρρώστησαν όσο βρίσκονταν στο κρουαζιερόπλοιο.

«Αυτό είναι το μοναδικό στέλεχος που είναι γνωστό ότι μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά αυτή η μετάδοση είναι πολύ σπάνια και, όπως δήλωσα νωρίτερα, συμβαίνει μόνο σε περίπτωση πολύ στενής επαφής», τόνιζε στην παρουσίαση.

Άλλα στελέχη του χανταϊού συνήθως μεταδίδονται στους ανθρώπους μέσω της επαφής με μολυσμένα τρωκτικά ή τα ούρα, τα περιττώματα ή το σάλιο τους.

Τρεις επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου, το οποίο αναχώρησε τον Μάρτιο από την Αργεντινή, έχουν πεθάνει, ενώ περίπου 149 άνθρωποι από 23 χώρες παραμένουν στο πλοίο.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στο MV Hondius έχουν καταγραφεί επτά κρούσματα του χανταϊού, εκ των οποίων δύο είναι επιβεβαιωμένα σε εργαστήριο και πέντε ύποπτα.

