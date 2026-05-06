Θύμα deepfake η Τζόρτζια Μελόνι: Ανέβασε φωτογραφία της με εσώρουχα, φτιαγμένη από τεχνητή νοημοσύνη – «Σκέψου πριν το κοινοποιήσεις»

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, επέκρινε την κυκλοφορία deepfake εικόνων της, που δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη, συμπεριλαμβανομένης μιας που την απεικονίζει με εσώρουχα, μετά την κοινοποίησή τους στο διαδίκτυο που έγινε και viral.

Η Τζόρτζια Μελόνι έγραψε σε ανάρτησή της στο Facebook την Τρίτη (06.05.2026): «Τις τελευταίες ημέρες, αρκετές ψεύτικες εικόνες μου έχουν κυκλοφορήσει, δημιουργημένες χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη και παρουσιάζονται ως πραγματικές από ορισμένους υπερβολικά ένθερμους αντιπάλους.

«Πρέπει να παραδεχτώ ότι όποιος τις δημιούργησε… βελτίωσε ακόμη και την εμφάνισή μου αρκετά», αστειεύτηκε. «Αλλά το γεγονός παραμένει ότι, για να επιτεθούν και να διαδώσουν ψεύδη, οι άνθρωποι είναι πλέον πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν απολύτως οτιδήποτε».

Στην ανάρτησή της, η Μελόνι μοιράστηκε μια εικόνα που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη και την έδειχνε προφανώς ντυμένη με εσώρουχα, καθισμένη σε ένα κρεβάτι – μια κατασκευή που είχε γίνει viral και προκάλεσε κύμα καταδίκης από χρήστες που πίστευαν ότι ήταν γνήσια.

Ένας χρήστης έγραψε: «Το γεγονός ότι μια πρωθυπουργός παρουσιάζεται σε μια τέτοια κατάσταση είναι πραγματικά ντροπιαστικό. Ανάξιο του θεσμικού ρόλου που κατέχει. Δεν έχει καμία αίσθηση ντροπής».

Η Μελόνι χαρακτήρισε την υπόθεση μορφή κυβερνοεκφοβισμού και προειδοποίησε ότι τα deepfakes αποτελούν πλέον ένα εξαιρετικά επικίνδυνο εργαλείο παραπλάνησης και χειραγώγησης.

«Το ζήτημα ξεπερνά εμένα», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Τα deepfakes είναι ένα επικίνδυνο εργαλείο, γιατί μπορούν να εξαπατήσουν, να χειραγωγήσουν και να στοχοποιήσουν οποιονδήποτε. Εγώ μπορώ να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Πολλοί άλλοι δεν μπορούν. Για αυτόν τον λόγο θα πρέπει πάντα να ισχύει ένας κανόνας: να επαληθεύουμε πριν πιστέψουμε και να σκεφτόμαστε πριν κοινοποιήσουμε. Γιατί σήμερα συμβαίνει σε μένα, αύριο μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε».

Η αντιμετώπιση των κινδύνων που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes αποτελεί βασικό στοιχείο της πολιτικής ατζέντας της δεξιάς κυβέρνησης της Μελόνι στην Ιταλία.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, η Ιταλία έγινε η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενέκρινε ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τη ρύθμιση της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης. Η νομοθεσία προβλέπει ακόμη και ποινές φυλάκισης για όσους χρησιμοποιούν την τεχνολογία με σκοπό να προκαλέσουν βλάβη, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας deepfakes, ενώ παράλληλα θέτει περιορισμούς στην πρόσβαση ανηλίκων σε αντίστοιχες εφαρμογές.

Η ιταλική κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι το νέο πλαίσιο, το οποίο ευθυγραμμίζεται με το ευρωπαϊκό EU AI Act, αποτελεί αποφασιστικό βήμα για τον τρόπο με τον οποίο θα αναπτύσσεται και θα χρησιμοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη στη χώρα.