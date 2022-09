Επίθεση κατά της Ελλάδας εξαπολύει σε νέο παραλήρημά του ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, υποστηρίζοντας για την ελληνική κυβέρνηση πως «αυτοί δεν μπορούν να τύχουν εμπιστοσύνης. Δεν είναι ειλικρινείς», λέγοντας μάλιστα ότι «όταν σε βλέπουν, σε αγκαλιάζουν αμέσως» αλλά κατηγορεί τη χώρα μας ότι «αύξησε ακόμα περισσότερο την εχθρική της πολιτική εναντίον της Τουρκίας».

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, στον απόηχο της συνάντησης Μητσοτάκη-Μακρόν στο Παρίσι, είπε για την Ελλάδα ότι «πάει και παραπονιέται σε τρίτες χώρες», χρησιμοποιώντας κομμάτι από την ομιλία του Έλληνα πρωθυπουργού στο Κογκρέσο και ζήτησε ξανά από τη χώρα μας να «μην στρατιωτικοποιεί τα νησιά». Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα σήμερα ο Χουλουσί Ακάρ μας είχε αποκαλέσει «ψεύτες και υποκριτές», για να του απαντήσει ο Γιάννης Οικονόμου ότι «η μονότονη επανάληψη ενός θέματος ψέματος δεν το καθιστά αλήθεια».

«Η Τουρκία πρέπει να προστατεύσει τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων ενώ προστατεύει ταυτόχρονα τα δικά της συμφέροντα. Κάνουμε τα πάντα για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας στην Ανατολική Μεσόγειο, στην υφαλοκρηπίδα μας και στο Αιγαίο», είπε μεταξύ άλλων ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών.

«Αφού καθορίσαμε τα όρια της υφαλοκρηπίδας μας, δεν έχουμε επιτρέψει σε κανένα πλοίο να εισέλθει στην υφαλοκρηπίδα μας. Η ‘ελληνική Κύπρος’ και η Ελλάδα θέλησαν να φέρουν τα πλοία τους ή τα πλοία άλλων χωρών στην υφαλοκρηπίδα μας 9 φορές τον τελευταίο 1 χρόνο, δεν τους το επιτρέψαμε. Προστατεύουμε αυτά τα μέρη», πρόσθεσε στο παραλήρημά του.

«Υπάρχουν προβλήματα στο Αιγαίο που συνεχίζονται εδώ και χρόνια. Υπάρχουν προβλήματα που είναι αλληλένδετα μεταξύ τους. Είπαμε στην Ελλάδα ‘Ελάτε, ας λύσουμε αυτά τα προβλήματα με διάλογο’. Πρόσφατα, όταν ο Πρόεδρός μας φιλοξένησε τον Μητσοτάκη για γεύμα στην Κωνσταντινούπολη στις 14 Μαρτίου, του είπε αυτά τα πράγματα. Είπε στον Πρόεδρό μας ‘Ας μην εμπλέξουμε τρίτες χώρες. Ας λύσουμε αυτά τα προβλήματα μεταξύ μας. Ας αυξήσουμε τη διπλωματία. Πρέπει να λύσουμε αυτά τα προβλήματα. Είμαστε γείτονες’. Τι συνέβη; Μέσα σε 2 εβδομάδες, η Τουρκία επικρίθηκε σε όλο τον κόσμο, ειδικά από το Κογκρέσο των ΗΠΑ, έναν σύμμαχο, έναν σύμμαχο στο ΝΑΤΟ, ‘Μη μας [σσ. τους] δίνετε F-16’… Αυξήθηκε ακόμη περισσότερο η εχθρική πολιτική τους εναντίον μας», είπε ακόμη ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

«Αυτοί δεν μπορούν να τύχουν εμπιστοσύνης. Δεν είναι ειλικρινείς. Όταν σε βλέπουν, σε αγκαλιάζουν αμέσως, είμαστε φίλοι, είμαστε φίλοι, είμαστε γείτονες. Πηγαίνετε αμέσως μέσα για μια επίσημη συνάντηση. Με την πρώτη κιόλας πρόταση, πριν μιλήσει κανείς, σηκώνονται και κακολογούν την Τουρκία. Έχουμε δει την ανειλικρίνεια τους σε κάθε τραπέζι, σε κάθε συνάντηση, σε κάθε βήμα», είπε προκλητικά ο Τούρκος υπουργός.

«Είναι επίσης επιδέξιοι στο να κάνουν την πιο άδικη κατάσταση να ακούγεται ως η πιο σωστή. Αλλά όταν εμείς, ως Τουρκία, αρχίσαμε να λέμε σε όλο τον κόσμο για την παραβίαση περί του εξοπλισμού των αποστρατιωτικοποιημένων νησιών στην επιστολή που γράψαμε στον ΟΗΕ, καθώς και για τις δίκαιες θέσεις της Τουρκίας σε άλλα θέματα, αυτή τη φορά έκαναν φασαρία. “Η Τουρκία εποφθαλμιά το έδαφός μας. Αρχίζει να παραβιάζει την κυριαρχία μας”.

Οι συμφωνίες είναι σαφείς. Δεν μπορείς να στρατιωτικοποιείς αυτά τα νησιά, αδελφέ. Όταν τα στρατιωτικοποιείς, παραβιάζεις τη συμφωνία που δόθηκε υπό αυτόν τον όρο. Μιλήστε μου στη γλώσσα του νόμου. Μην πας και συκοφαντείς δεξιά και αριστερά, μην λες ψέματα, μην γίνεσαι εργαλείο των άλλων. Όταν το είπα αυτό, δυστυχώς, η μεγαλύτερη κριτική ήρθε από το εσωτερικό. Είπαν ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκικής Δημοκρατίας δεν πρέπει να μιλάει σε τέτοιο τόνο, ότι δεν πρέπει να πληγώνουμε την Ελλάδα. Θέλω να πω, είπαμε ότι η Ελλάδα δημιουργεί προβλήματα. Αυτός ο τόνος δεν ήταν κατάλληλος…

Σχεδόν θα πουν ότι η Ελλάδα έχει δίκιο. Εξηγούμε όλα τα επιχειρήματά μας στη γλώσσα του νόμου. Αλλά η Ελλάδα γίνεται εργαλείο των άλλων. Προσπαθεί συνεχώς να μας προκαλεί. Και εμείς τους το υπενθυμίζουμε. Μας έχετε προκαλέσει και στο παρελθόν. Πήρατε την απάντησή σας, ο λογαριασμός ήταν βαρύς» τόνισε ακόμη ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου σε προκλητικό τόνο.

Η Τουρκία δεσμεύεται να συνεχίσει τις σεισμικές εξερευνητικές της δραστηριότητες στην Ανατολική Μεσόγειο, αναφέρει το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων, Anadolu, με τον υπουργό Εξωτερικών της χώρας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, να δηλώνει ότι είναι «δικαίωμα και καθήκον μας» να τις κάνουν.

