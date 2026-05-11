Michael Pennington: Πέθανε στα 82 του χρόνια ο ηθοποιός του Star Wars

Ο Michael Pennington, ένας από τους σημαντικότερους Βρετανούς θεατρικούς ηθοποιούς της γενιάς του και γνωστός στο ευρύ κοινό για τη συμμετοχή του στο Star Wars: Return of the Jedi, πέθανε σε ηλικία 82 ετών, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία πορεία στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Η είδηση του θανάτου του ηθοποιού έγινε γνωστή στις 10 Μαΐου, χωρίς να έχει δοθεί στη δημοσιότητα η αιτία του θανάτου του. Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, ο Pennington ζούσε το τελευταίο διάστημα στο Denville Hall στο Λονδίνο, έναν οίκο φροντίδας αφιερωμένο σε ανθρώπους του θεάτρου και του κινηματογράφου.

Ο Pennington υπήρξε ιδιαίτερα αγαπητός ηθοποιός για τις ερμηνείες του σε έργα του Σαίξπηρ, ενώ θεωρούνταν ένας από τους πιο χαρισματικούς ηθοποιούς της βρετανικής θεατρικής σκηνής.

Για τους φίλους του κινηματογράφου επιστημονικής φαντασίας, όμως, το όνομά του συνδέθηκε κυρίως με τον ρόλο του Moff Jerjerrod, του αξιωματούχου της Αυτοκρατορίας που επέβλεπε την κατασκευή του δεύτερου Death Star στην εμβληματική ταινία του 1983.

Παράλληλα με τη θεατρική του πορεία, ο Pennington είχε έντονη παρουσία και στον κινηματογράφο αλλά και στην τηλεόραση. Εμφανίστηκε σε αρκετές παραγωγές διαφορετικού ύφους, αποδεικνύοντας την ευελιξία του ως ηθοποιός. Το 1969 υποδύθηκε τον Λαέρτη στη μεταφορά του «Hamlet» από τον Tony Richardson, ενώ αργότερα συμμετείχε σε τηλεοπτικές παραγωγές όπως το «Oedipus Rex» και το «The Return of Sherlock Holmes».

Το 2011 εμφανίστηκε και στην ταινία The Iron Lady, δίπλα στην Meryl Streep, υποδυόμενος τον πρώην ηγέτη του Εργατικού Κόμματος Michael Foot.

Πέρα από την υποκριτική, υπήρξε και ιδιαίτερα δραστήριος συγγραφικά, γράφοντας βιβλία και θεατρικά έργα, πολλά από τα οποία ήταν εμπνευσμένα από τον Σαίξπηρ και το κλασικό θέατρο. Ανάμεσα στα έργα του ξεχώρισε και το βιβλίο «Rossya: A Journey through Siberia», που κυκλοφόρησε το 1977.

Στην προσωπική του ζωή είχε παντρευτεί την ηθοποιό Katharine Barker το 1964 και απέκτησαν έναν γιο, πριν ο γάμος τους λήξει λίγα χρόνια αργότερα.