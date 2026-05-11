«Φοβικός και παρανοϊκός» Πούτιν: Νέες εικασίες για την υγεία του μετά την «γερασμένη» εμφάνιση στην παρέλαση στη Μόσχα για την Ημέρα της Νίκης

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν, τον οποίο επικριτές χαρακτηρίζουν «φοβικό και παρανοϊκό», βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο εικασιών για την κατάσταση της υγείας του, μετά την εμφάνισή του στη στρατιωτική παρέλαση στη Μόσχα για την Ημέρα της Νίκης (09.05.2026), με εμφανώς πρησμένο και «ορατά γερασμένο» πρόσωπο.

Το Σαββατοκύριακο, η Ρωσία τίμησε την 81η επέτειο της νίκης της Σοβιετικής Ένωσης επί της Ναζιστικής Γερμανίας το 1945, με μια ασυνήθιστα «συγκρατημένη» παρέλαση, η οποία – για πρώτη φορά εδώ και χρόνια – δεν περιλάμβανε τεθωρακισμένα οχήματα ή βαλλιστικούς πυραύλους. Ωστόσο, αντί για τις δηλώσεις του Πούτιν περί ενός «δίκαιου πολέμου» κατά των «επιθετικών δυνάμεων» της Ουκρανίας, τα βλέμματα πολλών στράφηκαν στο πρησμένο του πρόσωπο και τα χαρακτηριστικά του.

Ο Ουκρανός σχολιαστής Αντόν Γκερασένκο σχολίασε: «Το πρόσωπο ενός ‘νικητή’ και ενός ηγέτη μιας ‘υπερδύναμης’». Με ειρωνική διάθεση πρόσθεσε: «Φαίνεται πως οι κυρώσεις έφτασαν μέχρι και το Botox του Πούτιν».

Η ομάδα παρακολούθησης «Crimean Wind» σημείωσε: «Η ιστορία δείχνει ότι πολλοί δικτάτορες γερνούν ορατά πριν την πτώση του καθεστώτος τους ή τον θάνατό τους». Και πρόσθεσε: «Οι επιστήμονες το συνδέουν με χρόνιο στρες, παρανοϊκό φόβο απώλειας της εξουσίας και απομόνωση, που επιταχύνουν τη γήρανση του οργανισμού».

Η υγεία του Πούτιν αποτελεί αντικείμενο συζήτησης εδώ και χρόνια. Στα τέλη του 2025, παρατηρητικοί σχολιαστές είχαν επισημάνει διογκωμένες φλέβες και ασυνήθιστο σφίξιμο της γροθιάς του, κατά τη διάρκεια χειραψίας.

Σε εκείνη την περίσταση, ο Πούτιν συναντήθηκε με την 22χρονη Γεκατερίνα Λεσχίνσκαγια, επικεφαλής του κινήματος «Υγιής Πατρίδα», για να συζητήσουν πιθανή απαγόρευση των ηλεκτρονικών τσιγάρων. Εκεί, το δεξί του χέρι φάνηκε με έντονες φλέβες, προεξέχοντες τένοντες και λεπτό, ρυτιδιασμένο δέρμα, ενώ καταγράφηκε να κινεί νευρικά τα δάχτυλά του και να τα σφίγγει κάτω από το μανίκι του σακακιού του.

Μετά τη διάδοση του βίντεο στα social meida, ουκρανικές πηγές υπέθεσαν ότι ο Ρώσος πρόεδρος ενδέχεται να υποφέρει από πόνο.

Ο επικριτής του Πούτιν, Λεονίντ Νεβζλίν, χαρακτήρισε τη φετινή «μικρή» παρέλαση – χωρίς στρατιωτικό εξοπλισμό – συμβολική της εξασθένησης της εξουσίας του, υποστηρίζοντας ότι το ρωσικό καθεστώς έχει μετατραπεί σε ένα σύστημα όπου το μέλλον της χώρας εξαρτάται από την υγεία ενός ηλικιωμένου άνδρα.

Ο Ουκρανός αναλυτής Ιβάν Γιακοβίνα δήλωσε μάλιστα: «Μπορεί κανείς να υποθέσει ότι αυτή η παρέλαση ήταν η τελευταία του».

Άλλοι επικριτές, όπως ο Χοντορκόφσκι, κατηγόρησαν τον Πούτιν ότι «ιδιοποιείται» τη νίκη επί των Ναζί για προπαγανδιστικούς σκοπούς, αποκαλώντας την εκδήλωση «προσωπική επιχείρηση ενός φοβισμένου, γερασμένου δικτάτορα».

Παράλληλα, Ουκρανοί σχολιαστές σημείωσαν ότι ακόμη και ο στενός κύκλος του Ρώσου προέδρου έδειχνε ασυνήθιστα σοβαρός και χωρίς ενθουσιασμό κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ενώ η παρουσία ισχυρής ασφάλειας γύρω του ήταν πιο έντονη από ποτέ.

Ο αναλυτής Αλεξέι Κοπίτκο υποστήριξε ότι ο Πούτιν φαίνεται «απομονωμένος μέσα σε μια ασπίδα ασφαλείας», προσθέτοντας πως είτε ο ίδιος φοβάται, είτε το περιβάλλον του τον κάνει ακόμη πιο παρανοϊκό.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με αναφορές, οι ρωσικές απώλειες στο μέτωπο τον τελευταίο μήνα παραμένουν ιδιαίτερα βαριές, με χιλιάδες στρατιώτες νεκρούς, τραυματίες ή αιχμαλώτους μέσα σε λίγες μόνο ημέρες.

Η εικόνα που προβάλλεται, σύμφωνα με επικριτές του Κρεμλίνου, είναι ενός ηγέτη που προσπαθεί να διατηρήσει τον έλεγχο, ενώ γύρω του το καθεστώς του φαίνεται ολοένα και πιο εύθραυστο.