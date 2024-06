Ελβετία: Ένας νεκρός εντοπίστηκε από τις πλημμύρες στα νοτιοανατολικά της χώρας – Αγνοούνται ακόμη οι δύο

Ένας εκ των τριών αγνοούμενων στην Ελβετία εντοπίστηκε νεκρός μετά τις καταρρακτώδεις πλημμύρες που έπληξαν τις νοτιοανατολικές περιοχές της χώρας.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία σήμερα (23.06.2024), βρέθηκε η σορός ενός ατόμου που αγνοούνταν στην Ελβετία, ενώ συνεχίζονται οι επιχειρήσεις για τον εντοπισμό άλλων δύο ατόμων. Οι καταιγίδες και οι πολύ έντονες βροχοπτώσεις που προκάλεσαν πλημμύρες προκλήθηκαν από κατολίσθηση που σημειώθηκε στην κοιλάδα Μεσολτσίνα.

Το χωριό Σορτέ ήταν από εκείνα από επλήγησαν ιδιαίτερα από την κακοκαιρία, με πολλά σπίτια και οχήματα να παρασύρονται, με την εικόνα του χωριού να μοιάζει με κατεστραμμένο τοπίο.

«Τις προηγούμενες ώρες εντοπίσαμε ένα πτώμα», είπε ο διευθυντής επιχειρήσεων Βίλιαμ Κλοτέρ της αστυνομίας του καντονιού σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σε ένα γειτονικό χωριό.

Πρόκειται για έναν άνδρα, είπε, υποδεικνύοντας ότι το σώμα μεταφέρθηκε στο νερό για περισσότερα από οκτώ χιλιόμετρα.

«Έχει επιβεβαιωθεί ότι το βίντεο είναι κοντά στο St Nicolas (Canton du Valais) στην Ελβετία και είναι πραγματικά τρομακτικό!! Αυτή είναι μια από τις ροές συντριμμιών που συνέβησαν την Παρασκευή.

Σχεδόν πέντε ίντσες βροχής προκάλεσαν την υπερχείλιση των ποταμών, κόβοντας το ρεύμα σε χωριά και καλύπτοντας δρόμους, χωράφια και χωριά με μπάζα, χώματα και ξύλα», έγραψε τοπικό μέσο στο X, (πρώην Twitter).

I’ve verified this video from near St Nicolas (Canton du Valais) in Switzerland and it’s truly terrifying!! This is one of the debris flows that happened on Friday.



Nearly five inches of rain caused rivers to overflow, cutting power to villages and covering roads, fields, and… pic.twitter.com/FA0fTC4HsK — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 23, 2024

Ένα τέταρτο άτομο, μια γυναίκα που είχε επίσης δηλωθεί αγνοούμενη, «βρέθηκε ζωντανή» και τώρα βρίσκεται στο νοσοκομείο, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Με το πρώτο φως της ημέρας, οι επιχειρήσεις έρευνας ξεκίνησαν ξανά σήμερα, με την ελπίδα να βρεθούν τα άλλα δύο άτομα που εξακολουθούν να αγνοούνται.

«Στο Zermatt της Ελβετίας, η εξαιρετική πλημμύρα του Vispa προκάλεσε σημαντικές πλημμύρες σε ορισμένες γειτονιές», έγραψε Ελβετός πολίτης στο X.

Just watching Nigel Farage dismissing proper climate action on TV as these pictures from Switzerland hit my timeline.



He really is quite the imbecile.

pic.twitter.com/RrmC3jbGOv — Brendan May (@bmay) June 21, 2024

Όσο περνούν οι ώρες, «η πιθανότητα να τους βρούμε ζωντανούς είναι μικρή», σημείωσε ο Κλοτέρ.

Στη συνέντευξη Τύπου συμμετείχε και ο Ελβετός υπουργός Εξωτερικών Ινιάτσιο Κασίς, ο οποίος είναι ιταλόφωνος.

«Σήμερα είναι μια θλιβερή μέρα (…) και γι’ αυτό είμαι εδώ για να φέρω την αλληλεγγύη του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου (κυβέρνησης) σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», δήλωσε ο Κασίς.

Ισχυρές βροχοπτώσεις σημειώθηκαν σε αρκετές περιοχές της Ελβετίας τις τελευταίες ημέρες. Η κυκλοφορία σε αρκετούς δρόμους αποκόπηκε και διακόπηκαν οι σιδηροδρομικές συγκοινωνίες.

«Στην Ελβετία, το τελευταίο τρένο αναχώρησε από το Ζερμάτ σήμερα το πρωί πριν οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις αποκόψουν την πόλη. Ο ποταμός Βίσπα υπερχείλισε, πλημμύρισε το κέντρο της πόλης και σταμάτησε όλες τις σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές», γράφει το Volcaholic στο X.

In Switzerland, the last train left Zermatt this morning before flooding and landslides cut off the town. The river Vispa overflowed, flooding the town center and halting all rail and road transport. 👀pic.twitter.com/nAOeVaKAgs — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 21, 2024

«Τα ποτάμια υπερχείλισαν. Οι δρόμοι πλημμύρισαν και έπρεπε να αποκλειστούν», εξήγησε η αστυνομία. Αρκετές δεκάδες κάτοικοι απομακρύνθηκαν επίσης από τα σπίτια τους σε αυτή την περιοχή καθώς και στη γειτονική κοιλάδα Καλάνκα. Το διάσημο χιονοδρομικό κέντρο του Ζερμάτ, στο καντόνι του Βαλέ, είναι αποκομμένο από τον κόσμο από το μεσημέρι της Παρασκευής, λόγω κινδύνου πλημμύρας, που οδήγησε στη διακοπή των σιδηροδρομικών και οδικών συνδέσεων.

Ο υπουργός διαβεβαίωσε ότι οι αρχές κάνουν ό,τι ήταν απαραίτητο για να «αποκαταστήσουν την κυκλοφορία μεταξύ βορρά και νότου όσο το δυνατόν γρηγορότερα», επειδή αυτοί οι δρόμοι «είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς το καλοκαίρι» από τους παραθεριστές.