Εμιράτα: Τρεις τραυματίες από το μπαράζ επιθέσεων του Ιράν με βαλλιστικούς πυραύλους και drones

Η χώρα ήταν στόχος περισσότερων από 551 βαλλιστικών πυραύλων, 29 πυραύλων cruise και 2.263 drones κατά την διάρκεια του πολέμου πριν την εκεχειρία
Το Ντουμπάι την περίοδο του πολέμου στη Μέση Ανατολή / REUTERS/Amr Alfiky/File Photo
Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μπήκαν στο στόχαστρο του Ιράν στα αντίποινα που εξαπέλυσε μετά από αμερικανικές επιθέσεις σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η κατάπαυση του πυρός βρίσκεται σε τεντωμένο σχοινί, με τις ΗΠΑ να εξαπολύουν επιθέσεις στο Ιράν, ισχυριζόμενες ότι τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά στοχοποιήθηκαν από την Τεχεράνη και τα αντίποινα της Ισλαμικής Δημοκρατίας στράφηκαν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Οι αρχές της χώρας ανακοίνωσαν ότι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα έπειτα από ιρανικά πλήγματα στη χώρα, ενώ κατάπαυση πυρός έχει τεθεί σε ισχύ από τις 8 Απριλίου 2026 ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

«Η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε δύο βαλλιστικούς πυραύλους και τρία drones που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, προκαλώντας τον ελαφρύ τραυματισμό τριών ανθρώπων» ανέφερε το υπουργείο Άμυνας των Εμιράτων σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο X.

Νωρίτερα, είχε ανακοινωθεί ότι ενεργοποίησαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατά πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones), λέγοντας ότι «ο θόρυβος που ακούστηκε σε διάφορα τμήματα της χώρας οφειλόταν σε αναχαιτίσεις».

Αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος, που πυροδοτήθηκε από την επίθεση που εξαπέλυσαν τοι Ισραήλ και οι ΗΠΑ εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, η χώρα του Κόλπου ήταν ο στόχος περισσότερων από 551 βαλλιστικών πυραύλων, 29 πυραύλων cruise και 2.263 drones, ανέφερε το υπουργείο.

Οι επιθέσεις αυτές, που έθεσαν στο στόχαστρο αμερικανικές βάσεις στη χώρα αλλά και πολιτικές υποδομές, προκάλεσαν τον θάνατο 13 ανθρώπων, δέκα από τους οποίους ήταν άμαχοι, και τον τραυματισμό άλλων 230, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

