Το Ιράν κατέσχεσε τάνκερ με ιρανικό πετρέλαιο στον Κόλπο του Ομάν – Ετοιμάζονται τα διόδια στα Στενά του Ορμούζ

Η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ και στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου είναι ιδιαίτερα τεταμένη όχι μόνο λόγω του ναυτικού αποκλεισμού από τις ΗΠΑ σε πλοία – κυρίως τάνκερ – από και προς τα λιμάνια του Ιράν αλλά και λόγω των αμερικανικών πληγμάτων στην Ισλαμική Δημοκρατία τις τελευταίες ώρες.

Οι κατασχέσεις τάνκερ που συνδέεονται με το Ιράν από αμερικανικές ναυτικές δυνάμεις στον Ινδο-Ειρηνικό Ωκεανό, τον περασμένο Απρίλιο, προκάλεσε την αντίδραση της Τεχεράνης, μετά και από τα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ περί «πειρατών» όμως δεν απέτρεψε το ιρανικό ναυτικό να προχωρήσει σε παρόμοιες ενέργειες.

Ειδικότερα, το Ιράν κατέσχεσε το πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο Ocean Koi στον Κόλπο του Ομάν λόγω φερόμενης προσπάθειας να διαταράξει τις εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν, όπως μετέδωσε σήμερα (08.05.2026) η ιρανική κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη δήλωση του στρατού.

Ανέφερε πως το δεξαμενόπλοιο, που φέρει σημαία Μπαρμπέιντος, μετέφερε ιρανικό πετρέλαιο και «προσπαθούσε να βλάψει και να διαταράξει τις εξαγωγές πετρελαίου… εκμεταλλευόμενο τις συνθήκες στην περιοχή».

According to IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) News, the Iranian Navy had conducted a special operation to seize an “offending tanker” named “OCEAN KOI” for attempting to export Iranian oil.



Her new name is actually JIN LI (9255933), and has been so since 2025-11-30.… pic.twitter.com/3Wv8jJNEAr — TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) May 8, 2026

Το πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο, στο οποίο επιβλήθηκαν κυρώσεις από τις ΗΠΑ τον Φεβρουάριο του 2026, συνοδεύθηκε στις νότιες ακτές του Ιράν και παραδόθηκε στις δικαστικές αρχές, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η κατάληψη του πλοίου σημειώνεται αφότου οι ΗΠΑ και ιρανικές δυνάμεις συγκρούστηκαν στα Στενά του Ορμούζ, που συνδέουν τον Περσικό Κόλπο με τον Κόλπο του Ομάν.

Το Ιράν έχει κλείσει ουσιαστικά τον στενό αυτό θαλάσσιο δίαυλο, απ΄όπου διερχόταν περίπου το ένα πέμπτο των πετρελαϊκών ροών παγκοσμίως πριν από τον πόλεμο που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου 2026.

Ετοιμάζονται τα διόδια στα Στενά του Ορμούζ

Επίσης, το Ιράν συγκρότησε νέα κυβερνητική υπηρεσία που είναι επιφορτισμένη με την έγκριση των διελεύσεων από τα Στενά του Ορμούζ και με την είσπραξη τελών διέλευσης, σύμφωνα με την επιθεώρηση Lloyd’s List.

«Το Ιράν συγκρότησε νέα Αρχή του Στενού του Περσικού Κόλπου επιφορτισμένη με τις άδειες διέλευσης πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ και την είσπραξη τελών διέλευσης», αναφέρεται στο δημοσίευμα της Lloyd’s List.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή που επικαλείται το προς συμπλήρωση έγγραφο της νέας υπηρεσίας, τα πλοία υποχρεούνται να παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες για τους πλοιοκτήτες, την ασφάλεια, τα μέλη του πληρώματος και την διαδρομή.

Η νέα υπηρεσία παρουσιάζεται, σύμφωνα με την Lloyd’s List, ως η μόνη αρχή που είναι αρμόδια για την έκδοση αδειών για τα πλοία που διασχίζουν το Στενό.

Την Τρίτη, το αγγλόφωνο ιρανικό τηλεοπτικό δίκτυο Press TV μετέδωσε ότι το Ιράν έχει εγκαθιδρύσει «σύστημα για την άσκηση της κυριαρχίας του στα Στενά του Ορμούζ» και ότι τα πλοία που διέρχονται από τα στενά λαμβάνουν «οδηγίες» μέσω e-mail.

Στις 23 Απριλίου 2026, αξιωματούχος του ιρανικού κοινοβουλίου είχε ανακοινώσει ότι η Τεχεράνη εισέπραξε τα πρώτα της έσοδα από τέλη διέλευσης που έχει επιβάλει για την ναυσιπλοΐα στο στενό.