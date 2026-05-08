Χανταϊός: Πού βρίσκεται το κρουαζιερόπλοιο με τα πέντε επιβεβαιωμένα κρούσματα – Στην Τενερίφη θα μεταφερθούν οι 144 επιβάτες

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει επιβεβαιώσει πέντε κρούσματα και τρεις θανάτους στο κρουαζιερόπλοιο, προειδοποιώντας ότι θα μπορούσαν να εμφανιστούν περισσότερα, καθώς ο χανταϊός μπορεί να έχει περίοδο επώασης έως και 6 εβδομάδες, αλλά αποκλείει κατηγορηματικά οποιοδήποτε είδος πανδημίας: «Δεν είναι η επόμενη COVID».

Στο μεταξύ, ο κόσμος παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα το ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο, το οποίο βρίσκεται τώρα καθ’ οδόν προς την Τενερίφη, στα Κανάρια Νησιά, όπου αναμένεται να φτάσει την Κυριακή 10 Μαΐου. Το πλοίο με τα επιβεβαιωμένα κρούσματα πρόκειται να αγκυροβολήσει στα ανοικτά των ακτών και οι 144 επιβάτες του θα μεταφερθούν στο αεροδρόμιο με βάρκες.

Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius απέπλευσε την 1η Απριλίου από την Ουσουάια της Αργεντινής για να διασχίσει τον Νότιο Ατλαντικό. Το πρώτο θύμα πέθανε στο πλοίο στις 11 Απριλίου. Η σύζυγός του, το δεύτερο θύμα, αποβιβάστηκε αργότερα στο νησί της Αγίας Ελένης και πέθανε στις 26 Απριλίου στο Γιοχάνεσμπουργκ.

Περισσότεροι από 30 άλλοι άνθρωποι έφυγαν από το πλοίο στο ίδιο λιμάνι. Το τρίτο θύμα ήταν μια Γερμανίδα που πέθανε στις 2 Μαΐου, αφού εμφάνισε συμπτώματα πνευμονίας.

Περίπου 90 άτομα 23 εθνικοτήτων βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, συμπεριλαμβανομένων 38 Φιλιππινέζων, 23 Βρετανών, 17 Αμερικανών και 14 Ισπανών.

Ύποπτο κρούσμα και τρίτος Βρετανός

Στο μεταξύ οι υγειονομικές αρχές της Βρετανίας ανακοίνωσαν ότι έχει εντοπιστεί ένα ακόμη ύποπτο κρούσμα χανταϊού σε Βρετανό πολίτη ο οποίος επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius. Αυτή τη στιγμή ο ασθενής βρίσκεται στο απομονωμένο νησί Τριστάν ντα Κούνια στον νότιο Ατλαντικό Ωκεανό, όπου το κρουαζιερόπλοιο είχε κάνει σταθμό στα μέσα Απριλίου.

Δύο Βρετανοί έχει επιβεβαιωθεί ότι έχουν μολυνθεί από τον χανταϊό. Ο ένας από αυτούς, ο 56χρονος Μάρτιν Άνστι, νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στην Ολλανδία, αφού απομακρύνθηκε από το κρουαζιερόπλοιο την Τετάρτη, ενώ ο άλλος, ένας 69χρονος, νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας σε νοσοκομείο της Νότιας Αφρικής όπου διακομίστηκε τον Απρίλιο.

Αρνητική στον χανταϊό βρέθηκε αεροσυνοδός της KLM

Αεροσυνοδός της εταιρίας KLM που παρουσίαζε ελαφρά συμπτώματα χανταϊού και είχε νοσηλευθεί στο Άμστερνταμ, βρέθηκε αρνητική στις εξετάσεις για τον ιό, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

«Λάβαμε ενημέρωση» σύμφωνα με την οποία «ήταν αρνητική στα τεστ», δήλωσε εκπρόσωπος του ΠΟΥ.

Η αεροσυνοδός είχε έρθει σε επαφή με Ολλανδή επιβάτιδα 69 ετών σε πτήση από το Γιοχάνεσμπουργκ προς την Ολλανδία η οποία πέθανε αργότερα εξαιτίας μόλυνσης από τον χανταϊό.

Η KLM ανέφερε προχθές, Τετάρτη, ότι η επιβάτιδα, σύζυγος του πρώτου ατόμου που πέθανε από την επιδημία του χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, είχε λάβει θέση για λίγο σε αεροπλάνο με προορισμό την Ολλανδία που αναχωρούσε από το Γιοχάνεσμπουργκ στις 25 Απριλίου, αλλά αποβιβάστηκε πριν από την απογείωση.

Η Αργεντινή λέει ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την προέλευσή του

Η Αργεντινή ανακοίνωσε χθες, Πέμπτη, ότι, σε αυτό το στάδιο, «δεν είναι δυνατό να επιβεβαιωθεί η προέλευση της μόλυνσης» από τον χανταϊό.

«Μέχρι σήμερα, και με βάση τις πληροφορίες που έχουν παρασχεθεί έως τώρα από τις εμπλεκόμενες χώρες και τους αρμόδιους εθνικούς οργανισμούς, δεν είναι δυνατό να επιβεβαιωθεί η προέλευση της μετάδοσης», ανέφερε το υπουργείο Υγείας της Αργεντινής σε ανακοίνωσή του, μετά το πέρας συνεδρίασης στην οποία συμμετείχαν οι υγειονομικοί εκπρόσωποι των 24 επαρχιών της χώρας.

Την Τετάρτη το υπουργείο είχε επισημάνει ότι εξέτασε τη διαδρομή που είχαν ακολουθήσει το ζευγάρι των Ολλανδών που πέθανε, το οποίο ταξίδευε επί τέσσερις μήνες μεταξύ της Αργεντινής, της Χιλής και της Ουρουγουάης προτού επιστρέψει ξανά στην Αργεντινή στα τέλη Μαρτίου για να αναχωρήσει με το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius την 1η Απριλίου από την Ουσουάια.

Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση «εξετάστηκαν το ιστορικό καθώς και τα δεδομένα που συλλέχθηκαν σχετικά με τη διαδρομή του αρχικού κρούσματος από την είσοδό του στη χώρα τον Νοέμβριο» διευκρίνισε το υπουργείο.

Το υπουργείο Υγείας της Αργεντινή επεσήμανε ότι «δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι η μόλυνση έγινε» στη χώρα και πρόσθεσε ότι η επαρχία της Γης του Πυρός, από όπου αναχώρησε το κρουαζιερόπλοιο, δεν έχει αναφέρει «κανένα κρούσμα χανταϊού» από το 1996, όταν έγινε υποχρεωτική η επίσημη καταγραφή τους.

Ωστόσο, οι υγειονομικές αρχές της χώρας ανακοίνωσαν ότι θα σταλούν ειδικοί στην Ουσουάια για να αιχμαλωτίσουν και να εξετάσουν τρωκτικά, αναζητώντας «την πιθανή παρουσία του ιού».

Ο χανταϊός είναι ενδημικός σε αρκετές περιοχές της Αργεντινής με κατά μέσο όρο λίγο λιγότερα από εκατό κρούσματα να καταγράφονται ετησίως τα τελευταία χρόνια. Αυτά συχνότερα εντοπίζονται στις βορειοδυτικές επαρχίες της χώρας, δηλαδή στο αντίθετο άκρο από τη Γη του Πυρός. Το στέλεχος των Άνδεων του χανταϊού – από το οποίο έχουν μολυνθεί τα κρούσματα που βρέθηκαν στο κρουαζιερόπλοιο και είναι το στέλεχος που, αν και σπάνια, μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο – εντοπίζεται στο νότιο τμήμα της Παταγονίας.

