Ρούμπιο: «Οι ΗΠΑ περιμένουν απάντηση από το Ιράν στην πρόταση για τερματισμό του πολέμου μέσα στην μέρα»

Οι ΗΠΑ περιμένουν μια απάντηση από το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου σήμερα (08.05.2026), δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, προσθέτοντας ότι ελπίζει «να είναι μια σοβαρή προσφορά».

«Θα πρέπει να μάθουμε κάτι σήμερα», δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο σε συνέντευξη Τύπου στη Ρώμη σήμερα, μετά τη συνάντησή του με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι. «Το σύστημά τους εξακολουθεί να είναι πολύ κατακερματισμένο και δυσλειτουργικό», πρόσθεσε, σχολιάζοντας την καθυστέρηση της παράδοσης μιας απάντησης στην πρόταση των 14 σημείων από τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ σημείωσε πως ελπίζει η ιρανική απάντηση να είναι «κάτι που μπορεί να μας βάλει σε μια σοβαρή διαδικασία διαπραγμάτευσης».

Ο Ρούμπιο σχολίασε, επίσης, τα δημοσιεύματα, ότι το Ιράν έχει φτιάξει ή προσπαθεί να φτιάξει μια νέα υπηρεσία που θα ελέγχει την κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ, λέγοντας ότι «αυτό θα ήταν πολύ προβληματικό, αυτό θα ήταν στην πραγματικότητα απαράδεκτο».

Marco Rubio:



We are expecting a response from Iran today at some point. We haven’t received that yet.



I hope it’s a serious offer. I really do. https://t.co/aSrcFIHndD pic.twitter.com/Z11WfpPHwd — Open Source Intel (@Osint613) May 8, 2026

Lloyd’s List: Το Ιράν δημιούργησε νέα υπηρεσία για την έκδοση αδειών διέλευσης πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν συγκρότησε νέα κυβερνητική υπηρεσία που είναι επιφορτισμένη με την έγκριση των διελεύσεων από τα Στενά του Ορμούζ και με την είσπραξη τελών διέλευσης, σύμφωνα με την επιθεώρηση Lloyd’s List.

«Το Ιράν συγκρότησε νέα Αρχή του Στενού του Περσικού Κόλπου επιφορτισμένη με τις άδειες διέλευσης πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ και την είσπραξη τελών διέλευσης», αναφέρεται στο δημοσίευμα της Lloyd’s List.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή που επικαλείται το προς συμπλήρωση έγγραφο της νέας υπηρεσίας, τα πλοία υποχρεούνται να παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες για τους πλοιοκτήτες, την ασφάλεια, τα μέλη του πληρώματος και την διαδρομή.

Η νέα υπηρεσία παρουσιάζεται, σύμφωνα με την Lloyd’s List, ως η μόνη αρχή που είναι αρμόδια για την έκδοση αδειών για τα πλοία που διασχίζουν το Στενό.

Την Τρίτη, το αγγλόφωνο ιρανικό τηλεοπτικό δίκτυο Press TV μετέδωσε ότι το Ιράν έχει εγκαθιδρύσει «σύστημα για την άσκηση της κυριαρχίας του στα Στενά του Ορμούζ» και ότι τα πλοία που διέρχονται από τα στενά λαμβάνουν «οδηγίες» μέσω e-mail.

Στις 23 Απριλίου, αξιωματούχος του ιρανικού κοινοβουλίου είχε ανακοινώσει ότι η Τεχεράνη εισέπραξε τα πρώτα της έσοδα από τέλη διέλευσης που έχει επιβάλει για την ναυσιπλοΐα στο στενό.

Τι δήλωσε για την αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από την Ευρώπη

Ο Μάρκο Ρούμπιο λέει ότι δεν συζήτησε την αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από την Ιταλία με την πρωθυπουργό της χώρας, Τζόρτζια Μελόνι.

Αυτό έρχεται μετά την ανακοίνωση της απόφασης των ΗΠΑ να αποσύρουν 5.000 στρατιωτικούς από τη Γερμανία και την απειλή του Τραμπ να αποσύρει περισσότερα στρατεύματα από την Ιταλία και την Ισπανία λόγω της στάσης τους στον πόλεμο στο Ιράν.

Μιλώντας για την πιθανή αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από ορισμένες χώρες της Ευρώπης, δήλωσε ότι αν και είναι «έντονος υποστηρικτής του ΝΑΤΟ», «ορισμένες χώρες στην Ευρώπη», όπως η Ισπανία, «μας αρνήθηκαν τη χρήση αυτών των βάσεων για μια πολύ σημαντική έκτακτη ανάγκη», η οποία «δημιούργησε ορισμένους περιττούς κινδύνους» για τις ΗΠΑ, στην εκστρατεία κατά του Ιράν.

Ο Ρούμπιο υποστηρίζει ότι ένας από τους λόγους που οι ΗΠΑ βρίσκονται στο ΝΑΤΟ είναι για να τους επιτρέψει να «προβάλλουν» την δύναμή τους σε άλλους τομείς, συνεργαζόμενοι με συμμάχους.

Όσον αφορά τις περικοπές στον αριθμό των αμερικανικών στρατευμάτων στη Γερμανία, τόνισε ότι οι 5.000 στρατιώτες αντιπροσωπεύουν μόνο το 14% του συνόλου και στάλθηκαν εκεί μόλις το 2022.

Πηγή: OnAlert.gr