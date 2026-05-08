Ισραήλ: Ήχησαν οι σειρήνες από επίθεση της Χεζμπολάχ – Τέσσερις νεκροί στον Λίβανο από βομβαρδισμό των IDF

Το Ισραήλ εξαπολύει πλήγματα κατά αρκετών κοινοτήτων στον νότιο Λίβανο, ύστερα από εντολές εκκένωσης για επτά χωριά, σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Ani και ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου, ενώ η Χεζμπολάχ προχώρησε σε αντίποινα.

Ειδικότερα, πλήγμα του Ισραήλ στο χωριό Τούρα, στον νότιο Λίβανο, προκάλεσε τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων, μεταξύ των οποίων δύο γυναικών, παρά την εκεχειρία, όπως ανακοίνωσε σήμερα (08.05.2026), ενώ το πρωί ένας διασώστης έχασε τη ζωή του πάλι σε ισραηλινό πλήγμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την άλλη πλευρά, σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού ήχησαν σήμερα σε αρκετές πόλεις στις παράκτιες περιοχές του βόρειου Ισραήλ, από τα σύνορα με τον Λίβανο έως τα προάστια της Χάιφα, μετά από πυρά που προέρχονταν από τον Λίβανο, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Ύστερα από την ενεργοποίηση των σειρηνών, «εντοπίστηκαν πολλαπλά πυρά με κατεύθυνση το ισραηλινό έδαφος», σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού.

«Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία αναχαίτισε ένα βλήμα και τα άλλα έπεσαν σε ανοικτό χώρο. Δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματίες», ανέφερε ο στρατός, χωρίς να δίνει άλλες λεπτομέρειες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Είναι η πρώτη φορά από την έναρξη της εύθραυστης εκεχειρίας στις συγκρούσεις μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της λιβανικής, ισλαμιστικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, στις 17 Απριλίου, που οι σειρήνες ήχησαν τόσο βαθιά στο ισραηλινό έδαφος.

Το περιστατικό συνέβη αφότου το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε υψηλόβαθμο στρατιωτικό διοικητή της σιιτικής οργαώσνης σε πλήγμα στη Βηρυτό την Τετάρτη το βράδυ.