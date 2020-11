Εμβόλιο Moderna: Πανηγυρίζει μεν ο Τραμπ, αλλά μόνο για την άνοδο στο Χρηματιστήριο

Η είδηση για το εμβόλιο της Moderna που έχει αποτελεσματικότητα 95% κατά του κορονοϊού έχει κάνει τον γύρο του κόσμου από τις 2 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας.

Όμως ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είχε βρει μια λέξη να πει. Δεν έβρισκε χρόνο για το εμβόλιο καθώς ήταν απασχολημένος να γράφει στο Twitter ότι κέρδισε τις εκλογές. Μονότονα.

Όμως τέσσερις ώρες μετά, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, άρχισε να πανηγυρίζει.Και πάλι όχι για το εμβόλιο, ούτε γιατί θα σωθούν ζωές, αλλά για το… Χρηματιστήριο!

“Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΦΤΑΝΕΙ ΠΟΛΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΙΣ 30.000 ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ. 95% ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ!”, έγραψε ο Τραμπ.

STOCK MARKET GETTING VERY CLOSE TO 30,000 ON NEW VACCINE NEWS. 95% EFFECTIVE!

Δεν έχασε όμως την ευκαιρία να ασχοληθεί με το αγαπημένο του θέμα, την κατ’ αυτόν “μητέρα όλων των κακών”, δηλαδή τα μέσα ενημέρωσης που “μεταδίδουν fake news”.

“Οι ευρωπαϊκές χώρες δυστυχώς δέχονται χτυπήματα από τον Κινέζικο ιό. Οι “Ψεύτικες Ειδήσεις” δεν το μεταδίδουν αυτό”, έγραψε ο Τραμπ.

European Countries are sadly getting clobbered by the China Virus. The Fake News does not like reporting this!