Πεπεισμένοι ότι πρόκειται για ένα σπάνιο βάζο, παρά τις αντίθετες διαβεβαιώσεις, κινέζοι επιδόθηκαν σε ένα πόλεμο προσφορών σε δημοπρασία με αποτέλεσμα το βάζο να φτάσει τα 8 εκατομμύρια ευρώ.

Πρόκειται για ένα «κοινό» κινέζικο βάζο από μπλε και λευκή πορσελάνη διακοσμημένο με δράκους και σύννεφα, που τέθηκε σε δημοπρασία στη Γαλλία με τιμή εκκίνησης 2.000 ευρώ. Ωστόσο, οι αγοραστές ήταν πεπεισμένοι ότι επρόκειτο για ένα σπάνιο τεχνούργημα του 18ου αιώνα και έτσι κατέληξε να πουληθεί εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με τον Guardian, το βάζο τέθηκε σε δημοπρασία από μια γυναίκα που το είχε κληρονομήσει από τη μητέρα της και εκείνη από τη δική της, που ήταν συλλέκτρια. Η ανώνυμη πωλήτρια δεν είχε δει ποτέ το βάζο ύψους 54 εκατοστών, αλλά κανόνισε να μεταφερθεί στον οίκο δημοπρασιών Osenat από το σπίτι της μητέρας της.

Στην πώληση στο Φοντενεμπλό κοντά στο Παρίσι, οι υπεύθυνοι έμειναν έκπληκτοι καθώς οι προσφορές από περίπου 30 κυρίως Κινέζους πλειοδότες δεν είχαν τέλος. Τελικά πωλήθηκε έναντι 7,7 εκατ. ευρώ – σχεδόν 4.000 φορές πάνω από την εκτιμώμενη αξία του. Με τις αμοιβές του πωλητή, η τελική τιμή αγοράς ήταν 9,12 εκατ.

