Σπασμένη μύτη, μώλωπες, εσωτερική αιμορραγία και πολλά τραύματα στην ψυχή της άφησε ο εφιάλτης εννέα μηνών που έζησε η Kerry Pearson, από τον σύντροφο της Christopher Lillico.

Ο 26χρονος κρατούσε τη 42χρονη μητέρα δύο παιδιών φυλακισμένη μέσα στο σπίτι τους, στη βορειοανατολική Αγγλία, και την ξυλοκοπούσε, επειδή δεν του έδινε λεφτά.

Ο Lillico μπήκε στη φυλακή τον Νοέμβριο του 2018, όταν το δικαστήριο του Νιούκαστλ τον καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 8 ετών, εκδίδοντας ταυτοχρόνως και ισόβια ασφαλιστικά μέτρα για την προστασία της Pearson.

Ο δράστης είχε συλληφθεί τον Μάρτιο εκείνης της χρονιάς για την παράνομη κράτηση της συντρόφου του. «Δεν πίστευα πως θα επιβίωνα, νόμιζα πως αυτό ήταν», δήλωσε στη Daily Mail το θύμα. «Το μόνο που μπορούσα να σκεφτώ ήταν τα παιδιά μου. Μου έλεγε πως την επόμενη φορά που θα με δουν, θα ήταν το νεκρό μου σώμα».

