Διέξοδο από την δεινή θέση που βρίσκονται οι ΗΠΑ λόγω της οικονομικής κρίσης και των χειρισμών του στο θέμα του κορονοϊού αναζητά ο Τραμπ. Φαίνεται πως την αναζητά στον… Περσικό Κόλπο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή στο Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό να “πυροβολήσει και να καταστρέψει” τα Ιρανικά σκάφη που τυχόν παρενοχλήσουν Αμερικανικά σκάφη.

Όπως ανέφερε ο ίδιος ο Τραμπ στον προσωπικό λογαριασμό του στο Twitter “Έδωσα εντολή στο Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών να πυροβολήσουν και να καταστρέψουν όποιο και όλα τα Ιρανικά σκάφη, εάν παρενοχλήσουν τα πλοία μας στην θάλασσα”.

I have instructed the United States Navy to shoot down and destroy any and all Iranian gunboats if they harass our ships at sea.