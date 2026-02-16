Επανήλθε το Χ μετά από περίπου δύο ώρες

Συμβαίνει τώρα:
Επανήλθε κανονικά η λειτουργία του X (πρώην Twitter), έπειτα από περίπου δύο ώρες, καθώς από τις 15:00 το μεσημέρι της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου 2026 εκατομμύρια χρήστες τόσο στην Ελλάδα όσο και στον υπόλοιπο κόσμο ανέφεραν πως δεν είχαν πρόσβαση στην δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Πολλοί χρήστες παγκοσμίως ανέφεραν προβλήματα σύνδεσης στην πλατφόρμα X του Έλον Μασκ, με μηνύματα σφάλματος όπως «Something went wrong. Please try again later» (Παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα. Επαναλάβετε τη φόρτωση).

twitter

H εταιρεία δεν έχει εκδώσει επίσημη ανακοίνωση για το τι πήγε στραβά. 

