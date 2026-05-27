Τουρκία: Δεν δεχόμαστε τετελεσμένα σε Αιγαίο και Μεσόγειο – Μπορούμε να εξουδετερώσουμε οποιαδήποτε απειλή

Η Τουρκία κλιμακώνει αργά αλλά σταθερά τόσο την ρητορική της όσο και τις παραβιάσεις – παραβάσεις στο Αιγαίο με στρατιωτικά αεροσκάφη, την ίδια στιγμή που η Άγκυρα φέρνει προς ψήφιση το προκλητικό νομοσχέδιο για την «Γαλάζια Πατρίδα».

Το θέμα της στρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών επανέφερε ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ, επαναλαμβάνοντας για ακόμη μία φορά πως η Άγκυρα του δεν θα δεχθεί τετελεσμένα στο Αιγαίο ή την Μεσόγειο.

Μιλώντας σήμερα (27.05.2026) στα μέλη της 9ης Διοίκησης Συνοριακής Ταξιαρχίας στην Αδριανούπολη, ο Γκιουλέρ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Οι δραστηριότητες που αποσκοπούν στον εξοπλισμό νησιών που θα έπρεπε να έχουν μη στρατιωτικό καθεστώς είναι ασυμβίβαστες με τις σχέσεις καλής γειτονίας, το πνεύμα της συμμαχίας και το διεθνές δίκαιο. Θα πρέπει να είναι απολύτως σαφές ότι δεν θα παραμείνουμε αδιάφοροι σε καμία προσπάθεια που θίγει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, την ασφάλειά μας και τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά μας στις θάλασσές μας».

Ο Γιασάρ Γκιουλέρ υποστήριξε πως η Τουρκία, ενεργεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, υπέρ της ειρήνης και της σταθερότητας και δίνει προτεραιότητα στην επίλυση των προβλημάτων μέσω του διαλόγου σε όλα τα θέματα που αφορούν την περιοχή μας, ιδίως το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο.

«Ωστόσο, αυτή η προσέγγιση δεν σημαίνει με κανέναν τρόπο ότι θα κάνουμε συμβιβασμούς στα εθνικά μας δικαιώματα και συμφέροντα. Τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας στο Αιγαίο Πέλαγος, την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο βασίζονται σε ιστορικούς, νομικούς και νόμιμους λόγους. Σε αυτό το πλαίσιο, θα ήθελα να τονίσω για άλλη μια φορά ότι δεν δεχόμαστε μαξιμαλιστικές πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη δημιουργία τετελεσμένων και που αντιβαίνουν στο πνεύμα των διεθνών συμφωνιών», τόνισε με έμφαση ο Γκιουλέρ.

Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας δεν παρέλειψε να τονίσει πως οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας «με τις υψηλές επιχειρησιακές τους δυνατότητες, τα σύγχρονα οπλικά συστήματα, την ισχυρή δομή προσωπικού και την εμπειρία πεδίου» διαθέτουν τη δύναμη και την αποφασιστικότητα να εξουδετερώσουν οποιαδήποτε απειλή.

«Ομοίως, η θέση μας για την ασφάλεια, την ειρήνη και την προστασία των δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων αδελφών μας είναι σαφής. Όπως πάντα, η Τουρκία, ως εγγυήτρια χώρα, θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό των συγγενών της και να προστατεύει την ασφάλεια και τα δικαιώματά τους», ανέφερε ακόμη ο Γκιουλέρ.

Πηγή: OnAlert.gr