«Έδωσε» τον σωσία του Πούτιν – Το λάθος όνομα που είπε Ρώσος αξιωματούχος και νέα σενάρια

Το βίντεο κάνει τον γύρο των social media
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν / Sputnik / Mikhail Metzel / Pool via REUTERS
Νέα θεωρία συνωμοσίας γύρω από τον Βλαντιμίρ Πούτιν έχει προκαλέσει σάλο στη Ρωσία, μετά από ένα περίεργο γλωσσικό ολίσθημα του Πατρούσεφ Τζούνιορ – γιου του Νικολάι Πατρούσεφ, στενού συμβούλου του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης προς τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Ντμίτρι Πατρούσεφ φάνηκε να μπερδεύει το πατρώνυμο του Πούτιν. Αντί να πει το πλήρες όνομα «Βλαντίμιρ Βλαντιμίροβιτς», είπε κάτι που ακουγόταν σαν «Παλ Λάιτς» – έκφραση που αρκετοί συνέδεσαν με το όνομα «Πάβελ Νικολάγεβιτς».

Το στιγμιότυπο αναπαράχθηκε γρήγορα στα social media, με χρήστες να υποστηρίζουν πως το λάθος ίσως «πρόδωσε» τη χρήση σωσία του Ρώσου προέδρου, ένα σενάριο που κυκλοφορεί εδώ και χρόνια χωρίς ποτέ να έχει επιβεβαιωθεί.

Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που ένα τέτοιο περιστατικό τροφοδοτεί φήμες. Πριν από μερικά χρόνια, ακόμη και ο Πατριάρχης Κύριλλος είχε προκαλέσει απορίες όταν αποκάλεσε δημόσια τον Πούτιν «Βλαντίμιρ Βασίλιεβιτς».

Τι είχε συμβεί τότε… Ο πατριάρχης Μόσχας, μιλώντας κατά τη διάρκεια συνόδου κορυφής Αφρικανών ηγετών που διοργάνωσε ο Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη είπε στα ρωσικά: «Ο εξοχότατος Βλαντίμιρ Βασίλιεβιτς…εε, Βλαντίμιρ Βλαντιμίροβιτς, ο Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας».


Αφού ο Κύριλλος έκανε το προφανές λάθος, ο Πούτιν διακρίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να χαμογελά ειρωνικά προτού κουνήσει απαλά το κεφάλι, φαινομενικά αδιάφορος από το λάθος.

