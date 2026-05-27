«Έδωσε» τον σωσία του Πούτιν – Το λάθος όνομα που είπε Ρώσος αξιωματούχος και νέα σενάρια

Νέα θεωρία συνωμοσίας γύρω από τον Βλαντιμίρ Πούτιν έχει προκαλέσει σάλο στη Ρωσία, μετά από ένα περίεργο γλωσσικό ολίσθημα του Πατρούσεφ Τζούνιορ – γιου του Νικολάι Πατρούσεφ, στενού συμβούλου του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης προς τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Ντμίτρι Πατρούσεφ φάνηκε να μπερδεύει το πατρώνυμο του Πούτιν. Αντί να πει το πλήρες όνομα «Βλαντίμιρ Βλαντιμίροβιτς», είπε κάτι που ακουγόταν σαν «Παλ Λάιτς» – έκφραση που αρκετοί συνέδεσαν με το όνομα «Πάβελ Νικολάγεβιτς».

Putin’s body double exposed by intel chief’s son?



During a briefing to Putin, Patrushev Jr. appeared to slip up and failed to pronounce his boss’s name correctly. Instead of saying “Vladimir Vladimirovich,” he blurted out something sounding like “Pal Laich” — which many noted… pic.twitter.com/FoK5bU0DY7 — NEXTA (@nexta_tv) May 27, 2026

Το στιγμιότυπο αναπαράχθηκε γρήγορα στα social media, με χρήστες να υποστηρίζουν πως το λάθος ίσως «πρόδωσε» τη χρήση σωσία του Ρώσου προέδρου, ένα σενάριο που κυκλοφορεί εδώ και χρόνια χωρίς ποτέ να έχει επιβεβαιωθεί.

Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που ένα τέτοιο περιστατικό τροφοδοτεί φήμες. Πριν από μερικά χρόνια, ακόμη και ο Πατριάρχης Κύριλλος είχε προκαλέσει απορίες όταν αποκάλεσε δημόσια τον Πούτιν «Βλαντίμιρ Βασίλιεβιτς».

Τι είχε συμβεί τότε… Ο πατριάρχης Μόσχας, μιλώντας κατά τη διάρκεια συνόδου κορυφής Αφρικανών ηγετών που διοργάνωσε ο Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη είπε στα ρωσικά: «Ο εξοχότατος Βλαντίμιρ Βασίλιεβιτς…εε, Βλαντίμιρ Βλαντιμίροβιτς, ο Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας».

Chief Russian Orthodox Patriarch Kirill called Putin the wrong patronymic.



Putin did not look thrilled. pic.twitter.com/6mI9Q6DBox — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 27, 2023



Αφού ο Κύριλλος έκανε το προφανές λάθος, ο Πούτιν διακρίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να χαμογελά ειρωνικά προτού κουνήσει απαλά το κεφάλι, φαινομενικά αδιάφορος από το λάθος.