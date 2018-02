Έπεσε το Facebook και έγινε χαμός

Στιγμές πανικού για τους χρήστες των social media. Έπεσε το Facebook σε αρκετές περιοχές σε ΗΠΑ, Ευρώπη και Ασία.

Οι χρήστες των social media έσπευσαν να εκφράσουν την ανησυχία τους όταν διαπίστωσαν πως δεν μπορούν να συνδεθούν στον λογαριασμό τους.

«Συγγνώμη, κάτι πήγε λάθος» ήταν το μήνυμα που αντίκρισαν πολλοί χρήστες των social media όταν προσπάθησαν να συνδεθούν στον προσωπικό τους λογαριασμό.

Φαίνεται πλέον πως λειτουργεί παντού κανονικά, με το Facebook να μην έχει κάνει κάποια ανακοίνωση.

This just happened. People be panicking in 3… 2… 1… #FacebookDown pic.twitter.com/n0q2SbmyE0 — John Santillana (@profinblack) February 22, 2018

#facebookdown – this will be a productive afternoon pic.twitter.com/gICnNcRtvD — Katrin Scheib (@kscheib) February 22, 2018

After @facebook being down #facebookdown

People coming to twitter be like pic.twitter.com/zu2es61azB — Man's Not Hot (@blfrze) February 22, 2018

Πηγή: RT