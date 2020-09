Σοκ προκαλούν οι καταγγελίες ειδικού επιστήμονα του Βελγίου, σύμφωνα με τον οποίο αμφισβητίες της μάσκας εξαπολύουν απειλές εναντίον του.

Ο λόγος για τον Μαρκ Βαν Ρανστ, η φωνή του οποίου ενοχλεί, και γι’ αυτό έχει γίνει στόχος των “πολέμιων των μασκών” εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού που εξακολουθεί να πλήττει και το Βέλγιο.

Από τα μέσα Αυγούστου, οι… αρνητές της μάσκας τον έβαλαν στο στόχαστρο και μάλιστα σε διαδήλωση τον κατηγορούσαν ότι είναι ένας από τους κύριους εμπνευστές αυτού που θεωρούν “μασκαράτα”, δηλαδή του συνόλου των υποχρεωτικών κανόνων για την αντιμετώπιση του ιού.

Οι συμμετέχοντες, που ήταν μερικές εκατοντάδες εκείνη την Κυριακή του Αυγούστου στις Βρυξέλλες, είχαν κληθεί να καταθέσουν επιστολή που απαιτούσε την παραίτησή του από το σώμα των εμπειρογνωμόνων που συμβουλεύουν την κυβέρνηση για την υγειονομική κρίση.

Ο 55χρονος επιστήμονας διαβεβαιώνει εξάλλου πως οι απειλές αυτές, τις οποίες δέχεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και οι οποίες προέρχονται από “κύκλους της άκρας δεξιάς”, “δεν έχουν καμιά σχέση με την επιδημία” και τις αδιάλλακτες θέσεις του υπέρ της χρήσης μάσκας ή του περιορισμού των επαφών.

“Συνδέονται με τις δηλώσεις μου εναντίον του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Δεν μπορώ να μην αντιδρώ στα φαινόμενα αυτά και τα κόμματα της δεξιάς με απεχθάνονται”, λέει στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο ιολόγος Μαρκ Βαν Ρανστ, κάτοικος Αμβέρσας, ο οποίος δηλώνει “αριστερός”.

Ωστόσο έναν μήνα αργότερα η προσήλωση στα μέτρα προφύλαξης φαίνεται να έχει μειωθεί και ο επιδημιολόγος εκτιμά πως “οι λαϊκιστικές απόψεις” έχουν περισσότερη απήχηση στην κοινή γνώμη.

“Όλοι αυτοί που λένε, ‘θέλω να απαλλαγώ από τη μάσκα και τη φούσκα των πέντε’ (σ.σ.: το όριο των στενών επαφών που επιτρέπονται σε κάθε νοικοκυριό) τραβούν πολλή προσοχή και μπορώ να το καταλάβω, είμαστε όλοι κουρασμένοι από τον ιό”, υπογραμμίζει. “Το πρόβλημα είναι ότι ο ιός δεν έχει… κουραστεί από εμάς, συνεχίζει να μας μολύνει όπως έκανε και τον Μάρτιο”, συνεχίζει ο Μαρκ Βαν Ρανστ.

Στη χώρα, ο κορονοϊός έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε σχεδόν 10.000 ανθρώπους – το τελευταίο 24ωρο έχουν καταγραφεί 9.930 νεκροί -, δηλαδή από τα υψηλότερα ποσοστά θνητότητας στον κόσμο για έναν πληθυσμό περίπου 11,5 εκατομμυρίων κατοίκων.

Την Τετάρτη (16.09.2020) η επιδημία επανέρχεται (σ.σ. οι αρχές καταγράφουν περίπου 800 νέα κρούσματα ημερησίως), κάτι για το οποίο ο επιστήμονας ανησυχεί φανερά. Την Τρίτη (15.09.2020), ο Φαν Ρανστ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν αντιδρά μπροστά στη χαλάρωση των συμπεριφορών.

Με αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις να βρίσκονται “στο ρελαντί”, το Βέλγιο τρέχει προς την “καταστροφή”, έγραψε στο Twitter. “Ο πληθυσμός θέλει πλέον μια νέα ισορροπία ανάμεσα στον αριθμό των νεκρών και τη λειτουργία της οικονομίας, είναι εντελώς κατανοητό. Όμως ποιο επίπεδο θανάτων μπορεί να θεωρηθεί αποδεκτό;”, λέει στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Voor diegenen die denken dat we veel covid-gevallen kunnen hebben zonder hospitalisaties omdat “het virus verzwakt is”. Wel, dat is niet zo. We gaan ook in ons land, net als in Frankrijk en Spanje, terug meer hospitalisaties krijgen. https://t.co/qCKbxRSuco