Επικοινωνία Σολτς και Πούτιν μετά από δύο χρόνια: «Σταμάτα τον πόλεμο και ξεκίνα διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία»

Ο Γερμανός Καγκελάριος Όλαφ Σολτς είχε σήμερα (15.11.2024) τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν, διάρκειας μιας ώρας, για πρώτη φορά μετά τον Δεκέμβριο του 2022, όπως μετέδωσαν γερμανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Όλαφ Σολτς έκανε σχετική ανάρτηση στον λογαριασμό του στο «Χ», σχετικά με την συνομιλία που είχε με τον Βλάντιμιρ Πούτιν, την ίδια στιγμή που ο ρωσικός στρατός ετοιμάζει αντεπίθεση μεγάλης κλίμακας στο Κουρσκ με την υποστήριξη στρατευμάτων από την Βόρεια Κορέα.

Ο Γερμανός Καγκελάριος ζήτησε από τον Ρώσο Πρόεδρο να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και να αποσύρει τα στρατεύματά του από την Ουκρανία. Ακόμα, επισήμανε στον Πούτιν ότι η Ρωσία πρέπει να καθίσει στον τραπέζι των διαπραγματεύσεων με στόχο μια βιώσιμη και δίκαιη ειρήνη στην Ουκρανία.

I spoke to President Putin on the phone and called on him to end the Russian war of aggression against Ukraine and to withdraw his troops. Russia must show willingness to negotiate with Ukraine – with the aim of achieving a just and lasting peace. pic.twitter.com/zsfdgfeOfN