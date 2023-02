Μια πολύ καλά οργανωμένη και κάτω από άκρα μυστικότητα επίσκεψη ήταν αυτή του Τζο Μπάιντεν στο Κίεβο.

Ήταν λίγο σαν ταινία του Χόλιγουντ αφού, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ο Τζο Μπάιντεν βγήκε για δείπνο το βράδυ του Σαββάτου με την σύζυγό του Τζιλ και από εκείνη την στιγμή δεν τον ξαναείδε κανείς μέχρι που εμφανίστηκε το πρωί της Δευτέρας στους δρόμους του Κιέβου.

Όπως ανέφερε ο Λευκός Οίκος, το ταξίδι του Τζο Μπάιντεν στο Κίεβο δεν γινόταν να μην πραγματοποιηθεί κάτω από συνθήκες άκρας μυστικότητας καθώς επισκέφθηκε εμπόλεμη περιοχή.

Το προεδρικό αεροσκάφος, Air Force One, αναχώρησε ξημερώματα από την Ουάσινγκτον, ενώ όσοι τον συνόδευαν δεν επιτρεπόταν να έχουν μαζί τους ηλεκτρονικές συσκευές καθώς έτσι θα ήταν πιο ασφαλές το ταξίδι.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι η ρωσική κυβέρνηση ενημερώθηκε εκ των προτέρων για το ταξίδι του Τζο Μπάιντεν στην Ουκρανία έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν επιθέσεις ενώ θα ήταν στο Κίεβο.

One year later, Kyiv stands. Ukraine stands. Democracy stands. America — and the world — stands with Ukraine.



Рік потому Київ стоїть. Україна стоїть. Демократія стоїть. Америка – і світ – стоїть з Україною. pic.twitter.com/6i02u3aFgd