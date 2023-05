Την εξόντωση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και της «κλίκας» του, πρότεινε ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ μετά την κατάρριψη των δύο drones πάνω από το Κρεμλίνο. «Δεν επιτεθήκαμε στον Πούτιν. Τον αφήνουμε για το δικαστήριο», είχε δηλώσει νωρίτερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Η καταγγελλόμενη από τη Μόσχα «επίθεση με drones στο Κρεμλίνο» – για την οποία η ρωσική κυβέρνηση κατηγορεί το Κίεβο – δεν αφήνει άλλη επιλογή από την «εξόντωση» του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και της «κλίκας» του, υπογραμμίζει σε ανάρτησή του σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, σε ακόμη μια εμπρηστική δήλωση ενός εκ των πιο ένθερμων υποστηρικτών της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμιξη του Κιέβου στην επίθεση. «Δεν επιτεθήκαμε στον Πούτιν, ούτε στη Μόσχα. Πολεμάμε στη δική μας επικράτεια», τόνισε ο Ζελένσκι.

Από την πλευρά του, το Κρεμλίνο έκανε λόγο για «τρομοκρατική ενέργεια» και «απόπειρα δολοφονίας» του προέδρου της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Στην ανακοίνωση του Κρεμλίνου αναφέρεται ότι η Ρωσία επιφυλάσσεται κάθε δικαιώματος απάντησης – κάτι που σημαίνει ότι η Μόσχα μπορεί να εκμεταλλευθεί το περιστατικό για να κλιμακώσει περαιτέρω τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αρνήθηκε εξαρχής οποιαδήποτε επίθεση από την Ουκρανία με στόχο τον Βλαντίμιρ Πούτιν, αφότου η Μόσχα ισχυρίστηκε ότι κατέρριψε δύο drones που είχαν στόχο το Κρεμλίνο, κατηγορώντας το Κίεβο για απόπειρα δολοφονίας του Ρώσου προέδρου.

