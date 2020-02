Επίθεση με μαχαίρι και στο Βέλγιο μετά το Λονδίνο

Λίγες ώρες μετά την τρομοκρατική επίθεση με μαχαίρι στο Λονδίνο, συναγερμός σήμανε και στο Βέλγιο, στην πόλη Γκεντ, όταν ένας άνδρας επιτέθηκε, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, κατά πολιτών με μαχαίρι. Η αστυνομία επενέβη και πυροβόλησε τον φερόμενο ως δράστη. Όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο φερόμενος ως δράστης έπεσε νεκρός. Οι ίδιες πηγές έκαναν λόγο για αρκετούς τραυματίες.

Η αστυνομία του Λονδίνου δήλωσε ότι ένας άνδρας που πυροβολήθηκε σε περιστατικό που συνδέεται με την τρομοκρατία στο νότιο τμήμα της βρετανικής πρωτεύουσας είναι νεκρός. “Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ο άνδρας που πυροβολήθηκε από την αστυνομία γύρω στις 2.00 μ.μ. στην οδό Στρέταμ (νότιο Λονδίνο) είναι νεκρός”, ανέφερε η Μητροπολιτική Αστυνομία στο Twitter.

Νωρίτερα, η αστυνομία ανέφερε ότι πυροβόλησε έναν άνδρα στο νότιο Λονδίνο αφότου αρκετοί άνθρωποι φέρονται να μαχαιρώθηκαν, σε ένα περιστατικό το οποίο η αστυνομία χαρακτήρισε ως σχετιζόμενο με την τρομοκρατία.

“Ένας άνδρας πυροβολήθηκε από ένοπλους αστυνομικούς στο Στρέταμ (νότιο Λονδίνο). Σε αυτό το στάδιο ένας αριθμός ανθρώπων φέρεται να έχουν μαχαιρωθεί. Οι περιστάσεις ερευνώνται — το περιστατικό χαρακτηρίστηκε ως σχετιζόμενο με την τρομοκρατία”, ανέφερε η αστυνομία σε ανάρτησή της στο Twitter.

Οι αρχές συνέστησαν στον κόσμο να αποφεύγει την περιοχή.

Πολλά βίντεο της σκηνής αναρτήθηκαν στο Twitter αλλά δεν επιβεβαιώθηκαν από το πρακτορείο Ρόιτερ. Σε ένα από αυτά, φαίνεται ένας άνδρας πεσμένος στο έδαφος σε έναν εμπορικό δρόμο και τουλάχιστον δύο ένοπλοι αστυνομικοί προτάσσουν τα όπλα τους πίσω από ένα αυτοκίνητο χωρίς διακριτικά με τα μπλε φώτα του αναμμένα.

#INCIDENT A man has been shot by armed officers in #Streatham. At this stage it is believed a number of people have been stabbed. The circumstances are being assessed; the incident has been declared as terrorist-related. Please follow @metpoliceuk for updates

