Συναγερμός σήμανε στο εμπορικό κέντρο Brent Cross του νοτιοδυτικού Λονδίνου, ύστερα από επίθεση με μαχαίρι σε ένα από τα καταστήματα.

Από την επίθεση τραυματίστηκε ένας 21χρονος, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στο σημείο.. Η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε δύο άντρες.

Όπως φαίνεται από τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε κατάστημα “River Island”, στο δεύτερο όροφο του εμπορικού κέντρου.

A person got stabbed at ⁦@brentcross_sc⁩ on around the ⁦@riverisland⁩ store at the 2nd floor.

