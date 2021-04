Σοκ προκαλεί βίντεο από κλειστό κύκλωμα που δείχνει έναν άνδρα να επιτίθεται και να μαχαιρώνει επανειλημμένως την γυναίκα του στη μέση του δρόμου. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στις 2 Απριλίου σε συνοικία της Κωνσταντινούπολης.

Η Aleyna Tulay Tas, όπως αναφέρουν τουρκικά ΜΜΕ, επρόκειτο να χωρίσει τον σύζυγό της Okan Tas, καθώς ο άντρας ήταν βίαιος και την κακοποιούσε σωματικά. Αυτός ήταν και ο λόγος που από τον Φεβρουάριο είχε φύγει από το σπίτι τους και πλέον έμενε με την μητέρα της.

Ο σύζυγός της, Okan Tas, προσπάθησε λοιπόν να την προσεγγίσει προκειμένου να την πείσει να τον δεχτεί πίσω. Όταν όμως δεν καταφέρνει να την πείσει, τη μαχαιρώνει επανειλημμένως.

Βίντεο από κλειστό κύκλωμα δείχνει τον Okan να σέρνει την Tas στο πεζοδρόμιο, όσο η γυναίκα προσπαθεί να ξεφύγει. Τότε εκείνος βγάζει το μαχαίρι και τη μαχαιρώνει.

Ακόμα πιο σοκαριστικό είναι ότι πελάτες γειτονικού καταστήματος βλέπουν το συμβάν και αντί να βοηθήσουν τη γυναίκα, αποσύρονται μέσα στο μαγαζί…

Μετά τη φριχτή επίθεση, ο Okan Tas το έβαλε στα πόδια και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Shocking moment man repeatedly stabs his estranged wife in the street in Turkey because she refused to get back together with him https://t.co/LAMyUtxYMP