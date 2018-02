Όλα έγιναν το βράδυ της Τετάρτης προς την Πέμπτη (22.02.2018) στην Ποντγκόριτσα. Άγνωστος άνδρας έκανε επίθεση στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Μαυροβούνιο. Μια επίθεση που έχει πολλά… κενά.

Σύμφωνα με τις αρχές του Μαυροβουνίου, ο δράστης πυροδότησε εκρηκτικά με τα οποία ήταν ζωσμένος σε μικρή απόσταση από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ποντγκόριτσα. Νωρίτερα, σύμφωνα πάντα με τις τοπικές αρχές, είχε πετάξει χειροβομβίδα στον περίβολο του κτιρίου. Το οποίο δεν υπέστη ζημιές.

At 00:30, in front of the @USEmbassyMNE building in #Podgorica, #Montenegro an unknown person committed suicide with an explosive device. Immediately before, that person threw an explosive device from the intersection near the Sport Center into the US Embassy compound. (1 of 2)

