Επιβάτιδα κρουαζιερόπλοιου κόλλησε σε γυάλινη νεροτσουλήθρα πάνω από τον ωκεανό εν μέσω τυφώνα – Viral το βίντεο

Παγιδευμένη σε νεροτσουλήθρα σε ύψος άνω των 30 μέτρων πάνω από τη θάλασσα, βρέθηκε επιβάτιδα κρουαζιερόπλοιου κατά τη διάρκεια του τυφώνα Έριν, προκαλώντας τρόμο στην ίδια, αλλά και στους υπόλοιπους επιβάτες που την παρακολουθούσαν, ανήμποροι να κάνουν κάτι για να την βοηθήσουν.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε τμήμα του υδάτινου πάρκου του πλοίου, με τη γυναίκα να προσπαθεί απεγνωσμένα να κινηθεί μέσα στον διάφανο σωλήνα της νεροτσουλήθρας, χωρίς αποτέλεσμα. Παρά τις συνεχείς προσπάθειές της να μετακινηθεί, κι ενώ το κρουαζιερόπλοιο συνέχιζε την πορεία του, παρέμενε εγκλωβισμένη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου κατέγραψε το περιστατικό, με τη σκηνή να γίνεται viral στα social media, με σχόλια από χρήστες να εκφράζουν ανησυχία και τρόμο για το περιστατικό. Ένας χρήστης έγραψε: «Η κλειστοφοβία μου δεν θα μου επέτρεπε ποτέ να μπω σε τέτοια θέση. Θεέ μου, δεν μπορώ ούτε να το βλέπω».

Το βίντεο:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αρχίζω να παθαίνω κρίση πανικού μόνο που το βλέπω», ανέφερε ένας άλλος.

Αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως ποιας εταιρείας ήταν το πλοίο, πολλοί χρήστες εντόπισαν ομοιότητες με το «Norwegian Bliss», κρουαζιερόπλοιο της εταιρείας «Norwegian Cruise Line», το οποίο εκτελούσε επταήμερη διαδρομή μετ’ επιστροφής προς την Αλάσκα, στα ανοικτά των καναδικών ακτών, όταν συνέβη το περιστατικό, σύμφωνα με τη Sun, που επικαλείται το περιοδικό People.

Η νεροτσουλήθρα ονομάζεται «Ocean Loops» και αποτελεί μία από τις κύριες ατραξιόν των πλοίων της Norwegian, προσφέροντας μια εμπειρία υψηλής αδρεναλίνης – υπό κανονικές συνθήκες.

Ωστόσο, η έντονη ταλάντωση του πλοίου λόγω του τυφώνα φαίνεται πως επηρέασε τη λειτουργία της νεροτσουλήθρας, με αποτέλεσμα η επιβάτιδα να ακινητοποιηθεί στο εναέριο τμήμα της διαδρομής.

Δεν έχουν δοθεί ακόμη επίσημες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της γυναίκας ή τις συνθήκες απεγκλωβισμού της.