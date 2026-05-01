Μια «ματιά» μέσα στη δίκη του εναντίον της OpenAI και της Microsoft – Οι εντάσεις και οι κατηγορίες

Η δίκη της Open AI κατά του Έλον Μασκ έχει ξεκινήσει με τον ίδιο να περνάει το μεγαλύτερο μέρος των τριών ημερών στο εδώλιο, κατηγορώντας την OpenAI και τα στελέχη της ότι τον εξαπάτησαν ώστε να δώσει χρήματα για να ιδρυθεί μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο.

Η αγωγή φέρνει τον Έλον Μασκ αντιμέτωπο με τους πρώην συνεργάτες του που έγιναν ανταγωνιστές του, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, και τον Πρόεδρο Γκρεγκ Μπρόκμαν, οι οποίοι, συμφωνα με τον Μασκ, αδίκως πλούτισαν όταν παρέκκλιναν από την ιδρυτική αποστολή της OpenAI ως μη κερδοσκοπικού οργανισμού. Ο Μασκ κατονόμασε επίσης τη Microsoft ως συγκατηγορούμενο στην υπόθεση, κατηγορώντας την εταιρεία για συνεργασία με την OpenAI.

Οι μεγάλες προσωπικότητες και τα υψηλά διακυβεύματα της δίκης ήταν πλήρως εμφανή στο δικαστήριο, καθώς ο Μασκ συγκρούονταν συνεχώς με τον δικηγόρο της OpenAI, κατηγορώντας τον ότι προσπαθούσε να «με ξεγελάσει». Ο δικαστής κατά καιρούς επέπληξε τα εμπλεκόμενα μέρη, φτάνοντας σε κάποιο σημείο στο σημείο να πει στον Μασκ να απαντήσει στις ερωτήσεις που του τίθενται και να τους προειδοποιήσει να σταματήσουν να μιλάνε για το αν η Τεχνητή Νοημοσύνη θα προκαλέσει την εξαφάνιση της ανθρωπότητας.

Η OpenAI και η Microsoft έχουν υποστηρίξει ότι ο Μασκ υποστήριζε τη δημιουργία ενός κερδοσκοπικού βραχίονα της εταιρείας. Υποστηρίζουν ότι υποβάλλει αγωγή μόνο και μόνο επειδή δεν μπόρεσε να αναλάβει τον πλήρη έλεγχο της OpenAI και τώρα θέλει να καταστρέψει τον ανταγωνιστή του.

Τα σχέδια του Μασκ για την τεχνητή νοημοσύνη

Ο William Savitt, δικηγόρος της OpenAI, πρότεινε στον Μασκ να παραιτηθεί από το διοικητικό συμβούλιο της OpenAI τον Φεβρουάριο του 2018, επειδή του απαγορεύτηκε να αναλάβει μονομερώς τον έλεγχο της εταιρείας. Ο Μασκ, ωστόσο, δήλωσε ότι παραιτήθηκε από το διοικητικό συμβούλιο για να επικεντρωθεί στις άλλες εταιρείες του, συμπεριλαμβανομένων των SpaceX και Tesla.

Ο Savitt υποστήριξε ότι στα χρόνια που ακολούθησαν την αποχώρηση του Μασκ από το διοικητικό συμβούλιο, έλαβε μέτρα για να παρεμποδίσει την OpenAI, ειδικά μετά τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής εταιρείας, της xAI.

Κατά την έρευνά του, ο Savitt ρώτησε αν ο Μασκ αποκάλυψε ότι ξεκίνησε τη δική του εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης όταν υπέγραψε μια δημόσια επιστολή το 2023 υποστηρίζοντας την παύση της ανάπτυξης συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης που είναι πιο ισχυρά από το GPT-4 της OpenAI. Ο Savitt ανέφερε επίσης την προσπάθεια που ηγήθηκε ο Μασκ πέρυσι για την αγορά της OpenAI με μια ομάδα κερδοσκοπικών επενδυτών, στην οποία ο Μασκ απάντησε: «Δεν υπάρχει τίποτα κακό στο να έχεις έναν κερδοσκοπικό οργανισμό, απλά δεν μπορείς να κλέψεις ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα».

Ο Σάβιτ πίεσε επίσης τον Μασκ να εξηγήσει γιατί δεν έχει δημιουργήσει μη κερδοσκοπικό οργανισμό τεχνητής νοημοσύνης από τότε που αποχώρησε από το διοικητικό συμβούλιο της OpenAI. Ο Μασκ είπε ότι δεν δημιούργησε νέο επειδή είχε ξεκινήσει ο ίδιος την OpenAI.

«Γιατί να ξεκινήσω έναν άλλο μη κερδοσκοπικό οργανισμό όταν έχω ήδη ξεκινήσει έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό; Αυτό δεν βγάζει κανένα νόημα», είπε ο Μασκ.

Συζήτηση σχετικά με τους κινδύνους για την ασφάλεια στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Η συζήτηση στην αίθουσα του δικαστηρίου επεκτάθηκε πέρα από την ανάλυση των κινδύνων ασφαλείας που θέτει η Τεχνητή Νοημοσύνη λίγο πριν από την έναρξη των ανακρίσεων την Πέμπτη.

«Θα μπορούσαμε όλοι να πεθάνουμε» εξαιτίας της Τεχνητής Νοημοσύνης, δήλωσε ο Steven Molo, δικηγόρος του Μασκ, στον δικηγόρο της OpenAI και στην δικαστή Yvonne Gonzales Rogers πριν από την συνεδρίαση των ενόρκων και του Μασκ την Πέμπτη. Αλλά ο δικαστής Gonzales Rogers δήλωσε ότι τέτοιες δυσοίωνες δηλώσεις δεν θα επιτρέπονταν ενώπιον των ενόρκων, ειδικά δεδομένου ότι ο Musk είχε ιδρύσει την xAI, τη δική του κερδοσκοπική εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Υποψιάζομαι ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν θέλουν να αφήσουν το μέλλον της ανθρωπότητας στα χέρια του κ. Μασκ, αλλά δεν έχει σημασία, δεν πρόκειται να ασχοληθούμε με αυτά τα ζητήματα», είπε ο Ρότζερς, σημειώνοντας ότι η δίκη δεν αφορά το αν η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει βλάψει την ανθρωπότητα ή όχι.

Ο Μασκ κατέγραψε αρχικά μια κερδοσκοπική εταιρεία

Το ερώτημα που βρίσκεται στην καρδιά της υπόθεσης είναι εάν η OpenAI και τα στελέχη της μετέτρεψαν άδικα την εταιρεία σε μια εταιρεία που επιδιώκει το κέρδος, παραβιάζοντας την αρχική της αποστολή και παραπλανώντας τον Μασκ.

Ο Μασκ ήταν ένας από τους συνιδρυτές της εταιρείας και παρείχε 38 εκατομμύρια δολάρια στην OpenAI. Ωστόσο, αποχώρησε το 2018 και σταμάτησε όλες τις πληρωμές έως το 2020.

«Τους έδωσα δωρεάν χρηματοδότηση για να δημιουργήσουν μια νεοσύστατη επιχείρηση», κατέθεσε ο Μασκ, λέγοντας ότι νόμιζε ότι έκανε δωρεά σε έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που στόχευε να δημιουργήσει Τεχνητή Νοημοσύνη «για το καλό της ανθρωπότητας».

Αλλά ήδη από το 2015, πριν ανακοινωθεί επίσημα η OpenAI, ο Μασκ είχε προτείνει να συμπεριληφθεί στην OpenAI μια κερδοσκοπική οντότητα, σύμφωνα με ηλεκτρονικά μηνύματα που παρουσιάστηκαν στους ενόρκους. Το 2017, έδωσε εντολή στους ανώτερους συμβούλους του να καταχωρίσουν μια κερδοσκοπική εταιρεία στο όνομα της OpenAI, δήλωσε ο δικηγόρος της OpenAI, επισημαίνοντας τις σημειώσεις της συνάντησης και τα έγγραφα εγγραφής.

Ο Μασκ κατέθεσε αυτή την εβδομάδα ότι ήταν σύμφωνος με το γεγονός ότι η OpenAI είχε μια κερδοσκοπική θυγατρική, εφόσον δεν «ξεπέρασε» τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό, κάτι που, όπως υποστήριξε, τελικά συνέβη.

Ο Μασκ «δεν διάβασε τα ψιλά γράμματα»

Την Τετάρτη, ο Savitt έδειξε στον Μασκ email και μηνύματα κειμένου από το 2018, στα οποία ο Altman προσπαθούσε να ενημερώσει τον Μασκ για τα σχέδια της OpenAI να εξασφαλίσει πρόσθετη χρηματοδότηση από τη Microsoft, με τον ίδιο δεν απαντάει.

Ένα email της εποχής περιελάμβανε έναν όρο για μια προτεινόμενη εταιρική δομή που ανέφερε ρητά ότι η OpenAI στόχευε να συγκεντρώσει 10 δισεκατομμύρια δολάρια στο μέλλον – αλλά ο Μασκ κατέθεσε ότι «δεν διάβασε τα ψιλά γράμματα». «Είναι ένα έγγραφο τεσσάρων σελίδων», απάντησε ο Σάβιτ.

Αλλά ο Μασκ κατέθεσε ότι η εμπιστοσύνη του στους ηγέτες της OpenAI άρχισε να κλονίζεται. Ο Μασκ είπε στον Άλτμαν το 2022 ότι η αποτίμηση της OpenAI κατά 20 δισεκατομμύρια δολάρια μετά την επένδυση των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Microsoft έμοιαζε με «δόλωμα και αλλαγή».

«Συμφωνώ ότι είναι άσχημο», απάντησε ο Άλτμαν, προτού σημειώσει ότι ο Μασκ αρνήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο που του προσέφερε η OpenAI.

Στη «ρίζα» όλων βρίσκεται το Google DeepMind

Η κούρσα του Μασκ να δημιουργήσει μια καλύτερη Τεχνητή Νοημοσύνη από την Google ήταν ένας παράγοντας που ενθάρρυνε τη χρηματοδότηση του OpenAI, κατέθεσε. Το εργαστήριο DeepMind της Google , για παράδειγμα, έχει κάνει σημαντική έρευνα εδώ και χρόνια.

«Η DeepMind προχωρά πολύ γρήγορα. Ανησυχώ ότι η OpenAI δεν προχωρά αρκετά γρήγορα για να την προλάβει. Η σύστασή της ως μη κερδοσκοπικού οργανισμού μπορεί, εκ των υστέρων, να ήταν λάθος κίνηση», δήλωσε ο Μασκ σε ένα email του 2016 σε έναν από τους συναδέλφους του στη Neuralink, μια άλλη από τις εταιρείες του Musk.

Ο Μασκ κατέθεσε την Τρίτη ότι ανησυχούσε ότι η προσέγγιση της Google στην Τεχνητή Νοημοσύνη δεν ήταν αρκετά ασφαλής. Χρειαζόταν «κάποιο είδος αντιστάθμισης» στην Google, «ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός ανοιχτού κώδικα σε αντίθεση με έναν κλειστού κώδικα με κερδοσκοπικό σκοπό», είπε ο Μασκ.

Έντονες αντιπαραθέσεις του Μασκ με τον δικηγόρο του OpenAI

Ο δικηγόρος της OpenAI, Savitt, ανέκρινε τον Μασκ επί δύο ημέρες, την Τετάρτη και την Πέμπτη. Κατά καιρούς, οι ανταλλαγές τους γίνονταν τεταμένες.

Ο Σάβιτ ζήτησε από τον Μασκ να επιμείνει στις απαντήσεις «ναι» ή «όχι» και σε κάποιο σημείο ο Μασκ ρώτησε αν ο Σάβιτ θα σταματούσε να τον διακόπτει.

«Οι ερωτήσεις σας δεν είναι απλές. Έχουν σχεδιαστεί για να με ξεγελάσουν», είπε ο Μασκ στον Σάβιτ νωρίς την Τετάρτη, προτού συγκρίνει την ερώτηση με την κλασική πλάνη του «σταμάτησες να χτυπάς τη γυναίκα σου;» Ο δικαστής διέκοψε τον Μασκ, λέγοντάς του ότι δεν επρόκειτο να «φτάσουν εκεί».

Αφού οι ένορκοι και ο Μασκ αποχώρησαν από την αίθουσα του δικαστηρίου για την Τετάρτη, ο δικαστής Γκονζάλες Ρότζερς παραδέχτηκε στους δικηγόρους της OpenAI ότι ο Μασκ «ήταν, κατά καιρούς, δύσκολος».