Λήγει η προθεσμία του Κογκρέσου για τον πόλεμο στο Ιράν – «Θέλουν απεγνωσμένα συμφωνία» λέει ο Τραμπ

Θέμα ωρών το Ιράν να καταθέσει ξανά νέα πρόταση για τερματισμό του πολέμου, αν και παραμένει αβέβαιο αν αυτή θα περιλαμβάνει την παύση του πυρηνικού προγράμματός του -μία από τις «κόκκινες» γραμμές των ΗΠΑ. Και ενώ οι διαπραγματευτές αναμένουν το νέο σχέδιο, ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει πως η Τεχεράνη «πεθαίνει» για συμφωνία, την ώρα που Ιρανοί αξιωματούχοι απειλούν με σφοδρά πλήγματα.

Αφού ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε τις προηγούμενες προτάσεις, σε νέες του δηλώσεις στο Οβάλ Γραφείο, υποβάθμισε ξανά την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, λέγοντας πως οι διαπραγματεύσεις θα γίνονται μόνο από το τηλέφωνο. Υποστήριξε πως το Ιράν «θέλει απεγνωσμένα συμφωνία» και ότι μόνο εκείνος και 2-3 άλλοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ γνωρίζουν την φύση των συνομιλιών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτή ακριβώς ήταν και η επιβεβαίωση πως οι συνομιλίες «προχωρούν» παρά την αβεβαιότητα που κυριαρχεί. Μίλησε ξανά για τον διχασμό στην ηγεσία του Ιράν, λίγο μετά τα δημοσιεύματα για την απομάκρυνση του Αμπάς Αραγτσί από το ΥΠΕΞ του Ιράν.

Επέμεινε στο ότι το deal με το Ιράν θα εξαρτηθεί καθαρά από την πρόταση για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, κάτι που ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να παύσει τελείως.

Η τελευταία πρόταση που κατέθεσε το Ιράν και η οποία απορρίφθηκε, προέβλεπε το άνοιγμα πρώτα των Στενών του Ορμούζ και μετέπειτα συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σχέδιο για νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν

Σύμφωνα με το Reuters, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ενημερωθεί για τα νέα σχέδια της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, που προβλέπουν νέο γύρο βομβαρδισμών, παρά την εκεχειρία που είναι ακόμη σε ισχύ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έδωσε ξεκάθαρα απάντηση για το ενδεχόμενο επανέναρξης βομβαρδισμών, δηλώνοντας «δεν ξέρω αν το χρειαζόμαστε, μπορεί να το χρειαστούμε».

Συνέχισε λέγοντας πως ο στρατός και το ναυτικό του Ιράν έχει καταστραφεί ολοσχερώς, μέσα στους 2 μήνες πολέμου, υποστηρίζοντας πως 159 πλοία του βρίσκονται κάτω από το νερό.

Υπενθυμίζεται πως τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν υπό διπλό αποκλεισμό: από τη μία το Ιράν βομβαρδίζει όποιο πλοίο προσεγγίζει, από την άλλη οι ΗΠΑ δεν αφήνουν τα πλοία να φύγουν ή να μπουν στα λιμάνια του Ιράν.

Τέλος χρόνου από το Κογκρέσο για τον πόλεμο στο Ιράν

Σήμερα αναμένεται να τελειώσει και η προθεσμία 60 ημέρων που έχει ο Ντόναλντ Τραμπ για να ζητήσει την έγκριση του Κογκρέσου για τον πόλεμο στο Ιράν.

Ο νόμος προβλέπει πως στην περίπτωση που το Κογκρέσο αρνηθεί (μόνο αυτό μπορεί να κηρύξει τον πόλεμο), ο Ντόναλντ Τραμπ είναι υποχρεωμένος να σταματήσει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Η κυβέρνηση του όμως έχει αφήσει να εννοηθεί πως αυτός ο νόμος θα αγνοηθεί.

Σύμφωνα με το καταστατικό, η νομοθεσία απαιτεί από τον Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει τις επιχειρήσεις μετά από 60 ημέρες, να ζητήσει την έγκριση από το Κογκρέσο ή να καταθέσει αίτηση για παράταση 30 ημερών.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, δήλωσε πως η προθεσμία έχει ανασταλεί μιας και είναι σε ισχύ από τις 8 Απριλίου εκεχειρία.

«Υποσχέσεις» για αντίποινα από την Τεχεράνη

Με τη σειρά του το Ιράν απείλησε πως στην περίπτωση που δεχθεί πλήγμα από τις ΗΠΑ, θα προκαλέσει «μακρά και οδυνηρά πλήγματα» σε αμερικανικούς στόχους στην περιοχή. Άλλωστε το έχει κάνει ξανά μέσα σε αυτούς τους δύο μήνες.

«Έχουμε δει τι συνέβη στις βάσεις σας στην περιοχή, θα δούμε το ίδιο να συμβαίνει και στα πολεμικά σας πλοία», απείλησε ο διοικητής της Αεροδιαστημικής Δύναμης, Ματζίντ Μουσάβι.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, σε ένα από τα σπάνια μηνύματά του, με αφορμή την με αφορμή την Ημέρα του Περσικού Κόλπου μίλησε για ντροπιαστική αποτυχία των ΗΠΑ, στέλνοντας μήνυμα πως «το λαμπρό μέλλον της περιοχής του Περσικού Κόλπου θα είναι ένα μέλλον χωρίς την Αμερική και θα υπηρετεί την πρόοδο, την ευημερία και τα συμφέροντα των λαών της».

Το NBC News μεταδίδει από την άλλη πως το Ιράν εκμεταλλεύεται την κατάπαυση του πυρός με τις ΗΠΑ για να ανακτήσει όπλα, πυραύλους και drones που έχει θάψει στην έρημο.