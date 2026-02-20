Έρικ Ντέιν: Η πρώην σύζυγός του περιγράφει το τηλεφώνημά του μετά τη διάγνωση με ALS – «Έκλαιγα μέσα στη ντουλάπα»

Η πρώην σύζυγος του Έρικ Ντέιν Ρεμπέκα Γκέιχαρτ περιέγραψε τη στιγμή που ο ηθοποιός τής άνακοίνωσε ότι διαγνώστηκε με ALS.

Ο ηθοποιός Έρικ Ντέιν πέθανε στις 19 Φεβρουαρίου 2026 σε ηλικία 53 ετών, όπως επιβεβαίωσε η οικογένειά του, έπειτα από μάχη με την ALS. Σε κείμενό της που δημοσιεύτηκε στις 29 Δεκεμβρίου στο The Cut με τίτλο «In Sickness and in Health», η 54χρονη ηθοποιός ανέφερε ότι ο πρώην σύζυγός της την κάλεσε αμέσως μετά την επίσκεψή του σε νευρολόγο για να της ανακοινώσει τη διάγνωση. Ο Ντέιν είχε δημοσιοποιήσει την ασθένειά του τον Απρίλιο του 2025.

«Δεν έμοιαζε αληθινό, γιατί ήταν ακόμη καλά», έγραψε. «Ήμουν εδώ στο σπίτι με τη μικρότερη κόρη μου, στο σπίτι μου, που το μοιράζομαι μόνο με τα κορίτσια, αφού ο Έρικ και εγώ χωρίσαμε τον Σεπτέμβριο του 2017, και είχα μπει στην ντουλάπα μου για να απαντήσω στο τηλέφωνο, προσπαθώντας να είμαι διακριτική». Και συνέχισε: «Έλεγε, “Μαμά, τι συμβαίνει; Τι συμβαίνει;”. Προσπάθησα να της πω, “Γλυκιά μου, τίποτα. Όλα είναι καλά”, γιατί δεν μπορούσα να το επεξεργαστώ. Δεν ήξερα όλες τις λεπτομέρειες όπως τώρα, αλλά ήξερα αρκετά για την ALS ώστε να γνωρίζω ότι δεν υπήρχε θεραπεία».

Όπως σημείωσε, τα συμπτώματά του «είχαν ξεκινήσει ίσως έναν χρόνο νωρίτερα». «Όταν τρώγαμε με τα παιδιά, έλεγε πράγματα όπως, “Κάτι δεν πάει καλά με το χέρι μου”», ανέφερε. «Δυσκολευόταν να χρησιμοποιήσει τα ξυλάκια του, του έπεφτε το φαγητό. Τότε άρχισε να επισκέπτεται γιατρούς. Αρχικά διαγνώστηκε με κάποια άλλα πράγματα, αλλά είχε αυτό το αίσθημα ότι επρόκειτο για κάτι πιο σοβαρό».

Παρά τον χωρισμό τους το 2017 και την αίτηση διαζυγίου που είχε καταθέσει τον Φεβρουάριο του 2018, την οποία ζήτησε να αποσυρθεί τον Μάρτιο του 2025, η Γκέιχαρτ ανέφερε ότι διατηρούσαν στενή σχέση, ζώντας σε απόσταση 12 λεπτών ο ένας από τον άλλον και μοιραζόμενοι συχνά γεύματα και επισκέψεις με τις δύο κόρες τους.

«Κατέστησε απολύτως σαφές ότι θέλει να περνά όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο με την οικογένειά του και εγώ είμαι αφοσιωμένη στο να το διευκολύνω», έγραψε. Αναφερόμενη στη σχέση τους, σημείωσε: «Είναι μια πολύ περίπλοκη σχέση, που μπερδεύει τον κόσμο. Η αγάπη μας μπορεί να μην είναι ρομαντική, αλλά είναι οικογενειακή αγάπη».

Τον Σεπτέμβριο, σε δηλώσεις της στο People, είχε επισημάνει ότι η ίδια και οι κόρες τους αντιμετώπιζαν τη διάγνωση μέρα με τη μέρα. «Έχουμε κάποιους επαγγελματίες θεραπευτές που μας βοηθούν και προσπαθούμε απλώς να διατηρήσουμε την ελπίδα και να το αντιμετωπίσουμε με αξιοπρέπεια, χάρη και αγάπη», είχε πει. «Είναι σπαρακτικό. Τα κορίτσια μου υποφέρουν πραγματικά και απλώς προσπαθούμε να το ξεπεράσουμε. Είναι μια δύσκολη περίοδος».

Από την πλευρά του, ο Ντέιν είχε δηλώσει κατά την ανακοίνωση της διάγνωσής του ότι ήταν «ευγνώμων που έχω την αγαπημένη μου οικογένεια στο πλευρό μου καθώς διανύουμε αυτό το επόμενο κεφάλαιο».

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή Good Morning America είχε επίσης αναφερθεί στη μεταξύ τους σχέση, λέγοντας: «Έχουμε καταφέρει να γίνουμε καλύτεροι φίλοι και καλύτεροι γονείς. Και είναι πιθανώς η μεγαλύτερη υποστηρίκτριά μου, η πιο σταθερή σύμμαχός μου, και στηρίζομαι πάνω της».

Η τελευταία συνέντευξη του ηθοποιού: «Θα παλέψω μέχρι την τελευταία μου ανάσα»

Η τελευταία του συνέντευξη έγινε τον Δεκέμβριο του 2025 στο διαδικτυακό πάνελ του οργανισμού I AM ALS στην οποία ο πρωταγωνιστής του Grey’s Anatomy χαρακτήρισε την ασθένεια ως «κάτι φρικτό», ενώ αναφέρθηκε τόσο στην προσωπική του εμπειρία με τη νόσο όσο και στον ρόλο του στη σειρά Brilliant Minds, όπου υποδυόταν έναν άνδρα που έχει διαγνωστεί με ALS.

Όπως είχε επισημάνει, η σύμπτωση ανάμεσα στη μυθοπλασία και την πραγματική του ζωή ήταν έντονη.

Ο μονόλογός του στη σειρά Brilliant Minds ακουγόταν βαθιά προσωπικός, σχεδόν βιωματικός, με τα λόγια του να ξεπερνούν τα όρια του σεναρίου.

«Ήταν δύσκολο. Υπήρχαν στιγμές που ήταν σχεδόν αδύνατο να πω τις ατάκες μου», είχε εξομολογηθεί. «Κανείς δεν επιβιώνει από αυτό. Το ξέρουμε και οι δύο. Δεν έχω ξαναπαίξει χαρακτήρα που να περνά κάτι που βιώνω κι εγώ σε πραγματικό χρόνο, στην πραγματική μου ζωή και είναι περίεργο», είχε δηλώσει με ειλικρίνεια.

Όπως είχε αναφέρει χαρακτηριστικά, «είναι δύσκολο να ξεχωρίσεις τον εαυτό σου από τον ρόλο σε τέτοιες περιπτώσεις», περιγράφοντας τη λεπτή γραμμή και δύσκολη να μην προσπεράσεις ανάμεσα στην υποκριτική και την προσωπική του πραγματικότητα.

«Έχω δύο κόρες στο σπίτι», είπε, αναφερόμενος στις κόρες του Μπίλι, 15 ετών, και Τζόρτζια, 14 ετών, όπως μεταδίδει το People. «Θέλω να τις δω, ξέρετε, να αποφοιτούν από το πανεπιστήμιο, να παντρεύονται και ίσως να κάνουν εγγόνια. Θέλω να είμαι εκεί για όλα αυτά. Οπότε θα παλέψω μέχρι την τελευταία μου ανάσα σε αυτό», είχε καταλήξει.