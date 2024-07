Ερντογάν για τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων 2024: Θα τηλεφωνήσω στον Πάπα για τις ανήθικες σκηνές στο Παρίσι

Έξαλλος για τα όσα είδαμε στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι εμφανίστηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο πρόεδρος της Τουρκίας έκανε λόγο για «διαστροφή που διαφθείρει την ανθρώπινη φύση και την οικογένεια».

Παράλληλα, στις δηλώσεις του για τις επίμαχες σκηνές που εκτυλίχθηκαν στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν διαβλέπει «κίνδυνο για την ασφάλεια και την επιβίωση των γενεών».

Μάλιστα, ο Τούρκος πρόεδρος γνωστοποίησε την πρόθεσή του να επικοινωνήσει με την πρώτη ευκαιρία με τον Πάπα Φραγκίσκο: «Θα μοιραστώ την ανηθικότητα που διαπράττεται εναντίον του χριστιανικού κόσμου και όλων των χριστιανών».

«Οι Ολυμπιακοί Αγώνες έχουν χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο διαστροφής που διαφθείρει την ανθρώπινη φύση, διαφθείρει την οικογένεια και θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την επιβίωση των γενεών», είπε ο Ερντογάν και πρόσθεσε:

«Η ανηθικότητα που επιδείχθηκε στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού 2024 αποκάλυψε για άλλη μία φορά το εύρος της απειλής που αντιμετωπίζουμε».

«Η επαίσχυντη σκηνή στο Παρίσι προσέβαλε όχι μόνο την καθολική κοινότητα και τον χριστιανικό κόσμο, αλλά και εμάς όσο και αυτούς», υποστήριξε, συμπληρώνοντας ότι «μειώνει τον άνθρωπο σε επίπεδο χαμηλότερο από αυτό των ζώων».

