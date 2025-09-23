Ερντογάν: Νέα πρόκληση από το βήμα του ΟΗΕ – «Καλώ τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει τη “Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου”»

Στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, μίλησε το βράδυ της Τρίτης 23.09.2025 ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που προκάλεσε τη χώρα μας ανοιχτά για ακόμη μία φορά στο ζήτημα της Κύπρου.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε και στο ζήτημα της Κύπρου, αναφέροντας ότι ενεργειακές συμφωνίες, αποκλείουν τους τουρκοκύπριους και προειδοποίησε ότι τέτοιες ενέργειες που μας αποκλείουν δεν θα είναι επιτυχείς. Όπως τόνισε «η Τουρκία έχει δικαιώματα στο βόρειο τμήμα της Κύπρου».

Στη συνέχεια ανέφερε ότι το να λυθεί το ζήτημα της Κύπρου είναι κάτι που έχει συζητηθεί εδώ και πολύ καιρό. Κατηγόρησε την ελληνική πλευρά ότι δεν επιθυμεί τη λύση και φέρεται στους τουρκοκύπριους ως μειονότητα. «Υπάρχουν δύο κράτη στην Κύπρο. Δεν θα γίνουμε μειονότητα. Καλώ τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει τη «Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου».

Ακόμη είπε ότι είναι ετοιμοι για συνεργασία στα ενεργειακά με την Ελλάδα «και περιμένουμε ίδια αντιμετώπιση» ενώ έτεινε χείρα φιλίας για το Αιγαίο.

Τι είπε για Γάζα και Ισραήλ

Κατά την έναρξη της ομιλίας του ο τούρκος πρόεδρος, ξεκίνησε δυναμικά υπέρ της Παλαιστίνης την ομιλία του, αφού όπως είπα αρχικά, λυπάται που «δεν βρίσκεται κοντά μας ο ηγέτης της Παλαιστίνης Μαχμούντ Αμπάς, παρόλο που όλο και αυξάνονται τα κράτη που την αναγνωρίζουν»

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μίλησε εκτεταμένα για την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, και τόνισε ότι καταστρέφονται όλα κι έδειξε εικόνες με παιδάκια να λιμοκτονούν ενώ είπε ότι η Γάζα έχει καταστραφεί ολοσχερώς.

«Η Γάζα είναι αδύνατο να κατοικηθεί από ανθρώπους αλλά και ζώα» είπε ο τούρκος πρόεδρος.

Ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε ότι οι ισραηλινές επιθέσεις ξεπερνούν τις παραβιάσεις στα κατεχόμενα εδάφη.

«Επιπλέον, το Ισραήλ δεν περιορίζεται μόνο στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, αλλά εξαπολύει επιθέσεις στη Συρία, στο Ιράν, στην Υεμένη και στον Λίβανο το Ισραήλ απειλεί επίσης την περιφερειακή ειρήνη», είπε.

«Πρόσφατα μάλιστα, πραγματοποιήθηκε ισραηλινή επίθεση εναντίον αντιπροσωπείας στο Κατάρ που συμμετείχε σε διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός. Η επίθεση στο Κατάρ έδειξε επίσης ότι η ισραηλινή ηγεσία βρίσκεται πλέον εντελώς εκτός ελέγχου», δήλωσε.

Τι είπε για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Η Τουρκία έχει φιλοξενήσει αρκετούς γύρους συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, κατέχοντας μια μοναδική θέση ως μέλος του ΝΑΤΟ αλλά και στενός εμπορικός εταίρος της Ρωσίας.

«Μέσα από άμεσες συνομιλίες, διευκολύναμε την ανταλλαγή αρκετών αιχμαλώτων και σορών, και εργαστήκαμε για να καθορίσουμε τους τρόπους διεξαγωγής ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών», είπε ο Ερντογάν.

«Μην ξεχνάτε, δεν υπάρχουν νικητές σε έναν πόλεμο και δεν υπάρχουν χαμένοι σε μια δίκαιη ειρήνη. Με αυτό στο μυαλό, και τις επόμενες ημέρες, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά για μια ειρηνική κατάπαυση του πυρός», τόνισε ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο τούρκος πρόεδρος μιλησε λίγο αργότερα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μονοπώλησε το ενδιαφέρον με μία 50λεπτη διέλεξη παντός θέματος.