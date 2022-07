Ταξίδι-αστραπή μόλις μίας ημέρας στη Ρωσία θα πραγματοποιήσει ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για να συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Όπως μεταδίδουν όχι μόνον τουρκικά, αλλά και διεθνή μέσα ενημέρωσης, η συνάντηση Πούτιν – Ερντογάν θα γίνει όχι στην Μόσχα, αλλά στο θέρετρο του Σότσι.

#BREAKING: Turkey's #Erdogan will hold a one-day visit to the Russian resort of Sochi on August 5, Reuters reported, citing the Turkish Presidency.