Στην Τουρκία διαδηλώσεις κατά της απόφασης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να αποσύρει τη χώρα από τη διεθνή Σύμβαση για την καταπολέμηση της βίας σε βάρος των γυναικών. Ζητούν από τον Τούρκο Πρόεδρο να αναθεωρήσει την απόφασή του.

«Ερντογάν, ακύρωσε την απόφασή σου, εφάρμοσε τη συνθήκη!», φώναζαν χιλιάδες γυναίκες και άνδρες που είχαν συγκεντρωθεί στο Καντίκιοϊ, στην Κωνσταντινούπολη. Οι διαδηλωτές κρατούσαν φωτογραφίες δολοφονημένων γυναικών και πλακάτ όπου είχαν γράψει συνθήματα όπως «Οι γυναίκες θα κερδίσουν αυτόν τον πόλεμο».

«Βαρέθηκα αυτό το πατριαρχικό κράτος. Βαρέθηκα να μην αισθάνομαι ασφαλής. Φτάνει πιά», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Μπανού, μια από τις διαδηλώτριες.

Άλλες συγκεντρώσεις, μικρότερες σε μέγεθος, έγιναν επίσης σήμερα, Σάββατο (20.03.2021) στην Άγκυρα και τη Σμύρνη, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Με το διάταγμα που δημοσιοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής προς το Σάββατο, ο Ερντογάν ανακοίνωσε ότι η Τουρκία αποχωρεί από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, την πρώτη διεθνή συνθήκη που όριζε νομικά δεσμευτικούς κανόνες σε περίπου 30 χώρες για να αντιμετωπιστεί η βία βάση του φύλου.

Η απόφασή του Τούρκου Προέδρου, που ελήφθη μολονότι οι γυναικοκτονίες αυξάνονται την τελευταία δεκαετία, προκάλεσε την οργή οργανώσεων για τα δικαιώματα των γυναικών αλλά και επικρίσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης, μέλος του οποίου είναι η Τουρκία, χαρακτήρισε «συντριπτική» την είδηση αυτή, προσθέτοντας ότι «διακυβεύεται η προστασία των γυναικών».

«Ιδού το πραγματικό πρόσωπο της τουρκικής κυβέρνησης: πλήρης περιφρόνηση του κράτους δικαίου και πλήρης υποχώρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», έγραψε στο Twitter ο εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, Νάτσο Σάντσεθ Αμόρ.

