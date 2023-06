Τα λείψανα του 23χρονου Ρώσου βρέθηκαν στο στομάχι του καρχαρία τίγρη που τον σκότωσε στη Χουργκάντα της Ερυθράς Θάλασσας. Εντοπίστηκε, σύρθηκε στην ακτή και θανατώθηκε το κήτος.

Μέσα στο στομάχι του καρχαρία τίγρη, ο οποίος εντοπίστηκε και αφού σύρθηκε μέχρι την ακτή ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου στην Ερυθρά Θάλασσα, βρέθηκαν κομματιασμένα τα μέλη του άτυχου Ρώσου.

Ο 23χρονος Βλαντιμίρ Ποπόφ περικυκλώθηκε από τον καρχαρία τίγρη την περασμένη εβδομάδα στην πόλη Χουργκάντα της Ερυθράς Θάλασσας. Στη συνέχεια, το κήτος πιάστηκε και σύρθηκε στη στεριά. Μετά τη διενέργεια αυτοψίας, οι ειδικοί βρήκαν λείψανα του Ποπόφ μέσα στην κοιλιά του καρχαρία, έγραψε η αιγυπτιακή εφημερίδα «Al Arabiya».

Ο καθηγητής στο Αιγυπτιακό Εθνικό Ινστιτούτο Θαλάσσιων Επιστημών, Δρ. Ο Mahmoud Dra είπε ότι ο καρχαρίας ήταν θηλυκός και δεν βρέθηκε τίποτα άλλο στο στομάχι του.

Το θύμα με τον πατέρα του, Γιούρι Ποπόφ, ζούσαν στην Αίγυπτο αρκετούς μήνες πριν το περιστατικό. Ο Γιούρι είπε ότι θα αποτεφρώσει τη σορό του γιου του και θα επιστρέψει τις στάχτες του στην πατρίδα τους, τη Ρωσία.

Οι αιγυπτιακές αρχές επιβεβαίωσαν ότι το σώμα του καρχαρία έχει παραδοθεί για έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί η αιτία της συμπεριφοράς του και να εντοπιστεί εάν το ζώο σχετίζεται με έναν καρχαρία που «ήταν η αιτία πολλών προηγούμενων ατυχημάτων».

Το σκληρό βίντεο με τις σκηνές της επίθεσης του καρχαρία τίγρη:

SHARK ATTACK: In the Red Sea off the coast of Egypt, in waters known for shark attacks, a Russian man was attacked and killed by a Tiger Shark. This footage was shot from shore and is graphic.pic.twitter.com/u5JBVAuVCj