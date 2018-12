Ένοπλος έσπειρε τον τρόμο στο Στρασβούργο! Νεκροί και τραυματίες

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και έντεκα τραυματίστηκαν, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ στην πλατεία Κλεμπέρ, στην παλιά πόλη, κοντά στη χριστουγεννιάτικη αγορά. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται, ενώ χαρακτήρισε την επίθεση “τρομοκρατική”.

Μάλιστα σύμφωνα με tweet της δημοσιογράφου Μαρίας Δεναξά, ο καταζητούμενος συγκαταλέγεται στη λίστα των υπόπτων για τρομοκρατική πράξη.

Στρασβούργο: Στη λίστα της αντιτρομοκρατικής με τους υπόπτους για τρομοκρατία ο δράστης, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Την έρευνα για την αποψινή επίθεση αναλαμβάνει η εισαγγελία της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας του Παρισιού. — Maria Denaxa (@mdenaxa) December 11, 2018

Το κέντρο της πόλης παραμένει αποκλεισμένο σε ακτίνα περίπου 200 μέτρων γύρω από την πλατεία Γκούτενμπεργκ.

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, ενημερώνεται διαρκώς για τα γεγονότα στο Στρασβούργο, όπως και ο Γάλλος εισαγγελέας, αρμόδιος για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Ο δήμος του Στρασβούργου κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους. “Πυροβολισμοί στο κέντρο του Στρασβούργου. Παρακαλούμε όλους να μείνουν στα σπίτια τους αναμένοντας να ξεκαθαρίσει η κατάσταση”, ανέφερε ο αντιδήμαρχος της πόλης, Αλέν Φοντανέλ. Οι αρχές κάλεσαν επίσης μέσω του Twitter τον κόσμο να μην διαδίδει ψευδείς φήμες, να παραμείνει ψύχραιμος και να ενημερώνεται μόνο από επίσημες πηγές.

«Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα των πυροβολισμών στο Στρασβούργο, τους οποίους καταδικάζω απόλυτα», αναφέρει ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ σε ανάρτησή του στο Twitter. «Το Στρασβούργο είναι εξ ορισμού η πόλη σύμβολο της ευρωπαϊκής ειρήνης και της δημοκρατίας. Των αξιών που υπερασπιζόμαστε πάντα. Η Επιτροπή βρίσκεται στο πλευρό της Γαλλίας», καταλήγει ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ.

Mes pensées sont avec les victimes de la fusillade de Strasbourg que je condamne avec grande fermeté. Strasbourg est par excellence une ville symbole de la paix & de la démocratie européennes. Des valeurs que nous défendrons toujours. La Commission se tient aux côtés de la France — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) December 11, 2018

Η παρακάτω ανάρτηση είναι ενός ανταποκριτή που… εγκλωβίστηκε σε ένα εστιατόριο με συνάδελφό του.

With @karencolemanIRL locked into #Strasbourg restaurant due to suspected terrorist incident. Occasional sounds of sirens through pedestrian streets outside pic.twitter.com/YoBrfeLsXH — Georg von Harrach (@yourmeps) December 11, 2018

Οι υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κάλεσαν επίσης όσους βρίσκονταν στο κτίριο να παραμείνουν εκεί και να μην βγουν έξω, όπως ανέφερε ο απεσταλμένος του Αθηναϊκού – Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, Α. Βικέτος.

Σε σχετικές αναρτήσεις προχώρησαν και Έλληνες ευρωβουλευτές.

Εικόνες από το σημείο

Old town of #Strasbourg blocked off totally due to a shooting this evening… everyone waiting for more info… pic.twitter.com/yXzuHvc30y — Aidan O'Sullivan (@aidanosullivan) December 11, 2018

🔴🇫🇷 ALERTE : Première vidéo de la scène à #Strasbourg. Plusieurs personnes au sol après des coups de feu. La police fait évacuer la rue saint Hélène et la place #Kleber. Des militaires sont sur place. Des ambulances affluent sur les lieux concernés. pic.twitter.com/ChJs7CPmw5 — La Plume Libre (@LPLdirect) December 11, 2018

Coups de feu signalés au marché de Noël de #strasbourg pic.twitter.com/YiA3p8xRwr — martial (@civ201) December 11, 2018

Το παρακάτω βίντεο κάνει τον γύρο του Twitter, και σύμφωνα με τον χρήστη πρόκειται για τη στιγμή των πυροβολισμών. Ωστόσο, η γνησιότητά του δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Στρασβούργο: Συγκλονίζουν οι αυτόπτες μάρτυρες

Για “πολλούς πυροβολισμούς” σε διάφορους κεντρικούς δρόμους του Στρασβούργου, έκαναν λόγο μάρτυρες που μίλησαν στον ιστότοπο της τοπικής εφημερίδας DNA.

Ένας από τους μάρτυρες, κάτοικος της οδού Αρκάντ, είπε ότι είδε δύο ανθρώπους πεσμένους στο έδαφος. “Αιμορραγούσαν, φαίνονταν τραυματισμένοι. Άλλοι άνθρωποι άρχισαν να φωνάζουν. Οι αστυνομικοί έφτασαν πολύ γρήγορα. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν ξεκαθάρισμα λογαριασμών, επειδή ο κόσμος κυκλοφορούσε ακόμη στον δρόμο. Στη συνέχεια η περιοχή αποκλείστηκε, έφτασαν τα ασθενοφόρα και απομάκρυναν τα θύματα”, είπε.

Ο Αλέν Λαφόν, που ζει στην οδό Ορφέβρ, στο κέντρο του Στρασβούργου, είπε ότι άκουσε πέντε πυροβολισμούς. Όταν κοίταξε από το παράθυρο του σπιτιού του “αρχικά δεν είδα τίποτα”, είπε. “Μετά, είδα έναν άνθρωπο πεσμένο μπροστά στο κοσμηματοπωλείο Schmidt-Lutz. Στην απέναντι πλευρά ήταν άλλοι δύο άνθρωποι, ξαπλωμένοι κάτω. Είδα και τον γιατρό μου, τον Δρ. Φιλίπ Βαλί, να τους δίνει τις πρώτες βοήθειες”, είπε ο μάρτυρας.