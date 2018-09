«Λυπούμαστε πάρα πολύ για να αποψινή ακύρωση. Ο Bono ήταν σε άριστη κατάσταση όπως και η φωνή του πριν από τη συναυλία, αλλά μετά μερικά τραγούδια ο τραγουδιστής μας υπέστη ολική απώλεια της φωνής. Δεν ξέρουμε τι συνέβη και θα συμβουλευτούμε γιατρό», ανέφερε το ροκ συγκρότημα σε ανακοίνωση που ανάρτησε στην ιστοσελίδα του.

Ήταν η δεύτερη και τελευταία κατά σειρά συναυλία που είχε προγραμματιστεί στο Βερολίνο στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής περιοδείας των U2, η οποία άρχισε από τη γερμανική πρωτεύουσα.

U2 playing in Berlin, Bono has lost his voice after just a couple of songs – show paused, but likely to be cancelled pic.twitter.com/CdcJE9FIqg

— EFTM : 💻 + 🚘 + 🍷 (@EFTM) September 1, 2018