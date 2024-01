Σχεδόν 100 μέρες μετά την σφαγή της Χαμάς στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να επιβάλλει κυρώσεις στον ηγέτη της εξτρεμιστικής ισλαμιστικής οργάνωσης, Γιαχία Σινουάρ.

Συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Ένωση προσέθεσε σήμερα 16/1/2024 στον κατάλογο των ατόμων σε βάρος των οποίων επιβάλλει κυρώσεις τον Γιαχία Σινουάρ, πολιτικό ηγέτη της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Η κίνηση αυτή της ΕΕ έρχεται – καθυστερημένα κατά πολλούς – ως απάντηση στην επίθεση του ισλαμιστικού παλαιστινιακού κινήματος στο Ισραήλ τον περασμένο Οκτώβριο.

Στο πλαίσιο των κυρώσεων, παγώνουν κεφάλαια και άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του Σινουάρ στα κράτη μέλη της ΕΕ, ενώ ευρωπαϊκοί φορείς απαγορεύεται να διαθέσουν κεφάλαια και οικονομικούς πόρους στον ηγέτη της Χαμάς.

