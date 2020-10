Ευρωπαίοι Υπουργοί Υγείας – κορονοϊός: Προς περιορισμό οι πτήσεις στην Ευρώπη

Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Υγείας θα συζητήσουν το ενδεχόμενο περιορισμού των μη αναγκαίων ταξιδιών στην Ευρώπη. Σκοπός η ανάσχεση της διάδοσης του κορονοϊού.

Οι Υπουργοί Υγείας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν το ενδεχόμενο περιορισμού των μη αναγκαίων ταξιδιών στην Ευρώπη κατά την διάρκεια τηλεδιάσκεψης, δήλωσε ο υπουργός Υγείας της Γερμανίας Γενς Σπαν.

“Θέμα της συνάντησης είναι επίσης, φυσικά, η πορεία της πανδημίας και ειδικότερα το θέμα αν και πώς μπορούμε να περιορίσουμε τα μη αναγκαία ταξίδια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης”, δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Υγείας σε βίντεο – μήνυμα μέσω του Twitter.

