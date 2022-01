Η Ρομπέρτα Μετσόλα είναι η νέα πρόεδρος της Ευρωβουλής, αφού έλαβε 458 ψήφους ευρωβουλευτών.

Η Ρομπέρτα Μετσόλα ήταν η εκλεκτή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, και τελικά επικράτησε όλων στην ψηφοφορία στο Στρασβούργο.

🗳️EP President election



Roberta Metsola elected new President of the European Parliament with 458 votes