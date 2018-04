Η πριγκίπισσα της Δανίας Μαρί Σαντάλ πήρε ξεκάθαρα θέση υπέρ της βασίλισσας Σοφίας και έσταξε φαρμάκι για τη συμπεριφορά της βασίλισσας Λετίθια.

Βλέποντας τις εικόνες από το βασιλικό ξεκατίνιασμα που κάνουν τις τελευταίες ώρες τον γύρο του κόσμου, δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά της για τη στάση της Λετίθια.

Οργή Μαρί Σαντάλ για Λετίθια

«Έγινε πράγματι αυτό;» ήταν η πρώτη της αντίδραση και φυσικά δεν σταμάτησε εκεί. «Τι γράφει ο ισπανικός Τύπος; Αυτό είναι απαίσιο» συνέχισε. «Αυτό με κάνει να αισθάνομαι τόσο θυμωμένη!». Και πάλι δεν σταμάτησε εκεί.

Is this true??? — Marie-Chantal (@MarieChantalUK) April 3, 2018

What is the Spanish press saying? This is so awful — Marie-Chantal (@MarieChantalUK) April 3, 2018

This makes me feel so angry! — Marie-Chantal (@MarieChantalUK) April 3, 2018

No grandmother deserves that type of treatment! Wow she’s shown her true colours — Marie-Chantal (@MarieChantalUK) April 3, 2018

«Καμία γιαγιά δεν αξίζει τέτοια συμπεριφορά! Πραγματικά έδειξε τον πραγματικό της εαυτό» έγραψε σε άλλο tweet. Επέλεξε να δείξει τη στήριξή της στη βασίλισσα Σοφία ανεβάζοντας και μια οικογενειακή φωτογραφία με ένα ξεχωριστό μήνυμα. «Ευτυχισμένοι παππούδες! Η οικογένεια είναι τα πάντα».

Happy grandparents! Family is what it’s all about 💋💕🌸❤️ pic.twitter.com/z6PCx8IWVS — Marie-Chantal (@MarieChantalUK) April 3, 2018

Η Μαρί Σαντάλ πήρε ανοιχτά θέση υπέρ της πρώην βασίλισσας της Ισπανίας Σοφίας που είναι και θεία της, καθώς είναι αδερφή του πεθερού της Κωνσταντίνου Γλίξμπουργκ.