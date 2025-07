Felix Baumgartner: Βίντεο από την πτήση με αλεξίπτωτο πλαγιάς του αθλητή extreme sports πριν συντριβεί

Η σύντροφος του Felix Baumgartner μοιράστηκε τη μοιραία πτήση με αλεξιπτωτο πλαγιάς του διάσημου αθλητή extreme sports, λίγα μόλις λεπτά πριν συντριβεί και χάσει τη ζωή του – το όνομά του έγινε παγκοσμίως γνωστό το 2012, όταν πραγματοποίησε το θρυλικό άλμα από το διάστημα.

Ο 56χρονος Αυστριακός αθλητής Felix Baumgartner, σκοτώθηκε την περασμένη Πέμπτη (17.07.2025) σε ατύχημα με αλεξίπτωτο πλαγιάς στην ιταλική πόλη Porto Sant’Elpidio.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Felix αισθάνθηκε αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις του.

Σε βίντεο που μοιράστηκε στα social media η σύντροφός του, δείχνει τον άτυχο αθήτή να προετοιμάζει το αλεξίπτωτό του και να ξεκινά τον έλικα πριν απογειωθεί στον καλοκαιρινό ουρανό.

«Τον κατέγραφα να απογειώνεται χωρίς να γνωρίζω ότι αυτή θα ήταν η τελευταία πτήση της εξαιρετικής ζωής του», έγραψε η 55χρονη Miha Schwartzenberg, η οποία ήταν μαζί με τον Baumgartner από το 2014- Το βίντεο το ανέβασε το περασμένο Σάββατο (19.07.2025) στο X.

I was filming him taking off not knowing that this will be his last flight of his extraordinary life.



For over 12y I was there for every take off and landing, from skydiving, paragliding, helicopter flights, paramotor to aerobatic shows. And when I couldn’t be there for some… pic.twitter.com/9imwjV9Xbn