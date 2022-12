Τουλάχιστον 33 άνθρωποι στις Φιλιππίνες έχουν χάσει τη ζωή τους από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που πλήττει εδώ και μέρες την χώρα και έχει προκαλέσει πλημμύρες και κατολισθήσεις. Την ίδια ώρα, πάνω από 50.000 στρέμματα καλλιεργειών και εκατοντάδες σπίτια έχουν καταστραφεί.

Οι αρχές στις Φιλιππίνες συνεχίζουν ακόμη τις έρευνές τους για να εντοπίσουν περίπου είκοσι ανθρώπους που «χάθηκαν» στο σφοδρό κύμα κακοκαιρίας, μετά τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις του σαββατοκύριακου των Χριστουγέννων. Σύμφωνα με την αστυνομία, τέσσερις άνθρωποι ψάρευαν την Τετάρτη (28.12.2022) σε ποταμάκι στην επαρχία Ανατολική Νταβάο, στη νήσο Μιντανάο, όταν καταπλακώθηκαν καθώς το σημείο όπου βρίσκονταν χτυπήθηκε από κατολίσθηση. Ανασύρθηκε το πτώμα 62χρονου και είναι σε εξέλιξη έρευνες για να εντοπιστούν άλλοι τρεις άνθρωποι, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο αρχηγός της αστυνομίας στην πόλη Μάτι, ο Ερνέστο Γκρέγορε.

Σε όλη τη χώρα, εκατοντάδες σπίτια καταστράφηκαν και πάνω από 50.000 στρέμματα καλλιεργειών καταστράφηκαν, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, σύμφωνα με την εθνική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών.

Τα περισσότερα από τα θύματα βρίσκονταν στην επαρχία Δυτική Μισάμις, στο νησί Μιντανάο, όπου χάθηκαν τουλάχιστον δεκαπέντε άνθρωποι, οι περισσότεροι από τους οποίους πνίγηκαν, ανέφερε η υπηρεσία. Τα υπόλοιπα θύματα βρίσκονταν σε ακόμη επτά επαρχίες.

Οι Φιλιππίνες συγκαταλέγονται στις χώρες του κόσμου που χαρακτηρίζονται πιο ευάλωτες στις συνέπειες τις κλιματικής αλλαγής. Επιστήμονες προειδοποιούν πως οι καταιγίδες που πλήττουν το αρχιπέλαγος κάθε χρόνο θα γίνονται ολοένα σφοδρότερες, στο μέτρο που η θερμοκρασία του πλανήτη ανεβαίνει.

