Φιλιππίνες: Εξερράγη το ηφαίστειο Κανλάον – Η τέφρα έφτασε σε ύψος περίπου 4.000 μέτρων

Eξερράγη το πρωί της Τρίτης (8/4) το ηφαίστειο Κανλάον στις κεντρικές Φιλιππίνες εκτοξεύοντας ένα σύννεφο τέφρας που έφτασε σε ύψος περίπου 4.000 μέτρων, ανέφερε η σεισμολογική υπηρεσία.

Μετά την έκρηξη του ηφαιστείου το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων (Phivolcs) ανέφερε ότι το επίπεδο συναγερμού 3 παρέμεινε σε ισχύ πάνω από το όρος Κανλάον.

Το επίπεδο 3, σε μια κλίμακα 5, σημαίνει ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ροών λάβας και πιθανότητα επικίνδυνης έκρηξης εντός εβδομάδων.

Το όρος Kanlaon, ένα ενεργό ηφαίστειο που απλώνεται στις κεντρικές επαρχίες Negros Occidental και Negros Oriental της χώρας της Νοτιοανατολικής Ασίας, είναι ένα από τα 20 ενεργά ηφαίστεια στις Φιλιππίνες.

Ο διευθυντής του Phivolcs Teresito Bacolcol είπε στο ραδιόφωνο DWPM ότι υπάρχει πιθανότητα το επίπεδο συναγερμού να αυξηθεί ή να μειωθεί τις επόμενες ημέρες, ανάλογα με το πόσο γρήγορα ανεβαίνει το μάγμα στην επιφάνεια.

Μια ταχύτερη ανάβαση θα μπορούσε να προκαλέσει μια πιο έντονη έκρηξη, προκαλώντας μια κλιμάκωση στο επίπεδο συναγερμού 4, ενώ μια επιβράδυνση ή μια παύση στην κίνηση του μάγματος μπορεί να οδηγήσει σε υποβάθμιση στο επίπεδο συναγερμού 2.

Additional footage of Kanlaon volcano in the Philippines erupting Tuesday morning, shooting a plume of ash up to 4km into the air. Kanlaon volcano remains one of the country’s most active and remains on alert level 3, with the highest being level 5. pic.twitter.com/j2Z1ZO2qDg