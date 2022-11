Ποινή φυλάκισης 129 ετών επιβλήθηκε σε έναν Αυστραλό παιδόφιλο στις Φιλιππίνες που δρούσε στην χώρα. Στα θύματά του ήταν ακόμα και μωρά 18 μηνών.

«Ελπίζω αυτή η καταδίκη να στείλει ένα πολύ ισχυρό μήνυμα σε όλους τους βιαστές, όλους τους διακινητές ανθρώπων, για τις συνέπειες των εγκλημάτων τους» δήλωσε σήμερα, Τετάρτη, η εισαγγελέας της πόλης Καγκαγιάν ντε Όρο στις Φιλιππίνες για την υπόθεση του παιδόφιλου.

Σύμφωνα με την Guardian, πρόκειται για τη δεύτερη καταδίκη του Πίτερ Γκεράρντ Σκάλι, ο οποίος εξέτιε ήδη ποινή ισοβίων για τον βιασμό και τη διακίνηση κοριτσιών.

Ειδικοί προειδοποιούν ότι οι Φιλιππίνες έχουν εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε παγκόσμιο προορισμό για την σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών, με τη φτώχεια και την ευρεία χρήση της αγγλικής γλώσσας να διευκολύνουν τη δράση των παιδόφιλων.

The man known as 'Australia's worst paedophile' Peter Scully, has just been found guilty of six offences during a court hearing in the southern Philippines #7News pic.twitter.com/BWYDC6asli