Χανταϊός: 41 άνθρωποι παρακολουθούνται στις ΗΠΑ για την πιθανότητα να παρουσιάσουν συμπτώματα

Όπως ανακοίνωσαν την Πέμπτη (14/5/26) τα Αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) 41 άνθρωποι είναι υπό παρακολούθηση για χανταϊό, με τους περισσότερους να πρέπει να παραμείνουν στο σπίτι τους και να αποφεύγουν επαφές με άλλους, για μια περίοδο 42 ημερών.

Σύμφωνα με τον Δρ Ντέιβιντ Φίτερ, τον υπεύθυνο διαχείρισης του περιστατικού στα CDC, αυτά τα 41 άτομα προέρχονται από τρεις κύριες ομάδες. Η μία είναι οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius όπου παρουσιάστηκαν κρούσματα χανταϊού και οι οποίοι επαναπατρίστηκαν πρόσφατα και τώρα βρίσκονται στη Νεμπράσκα και το Έμορι.

Η δεύτερη είναι άλλοι επιβάτες, που είχαν αποβιβαστεί από το πλοίο και επέστρεψαν στις ΗΠΑ πριν εμφανιστούν τα πρώτα κρούσματα και η τρίτη είναι άτομα που ίσως εκτέθηκαν στον ιό κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, σε πτήσεις όπου επέβαιναν κρούσματα του χανταϊού, είπε ο Φίτερ μιλώντας σε δημοσιογράφους.