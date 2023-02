Σεισμός μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις Φιλιππίνες. Το επίκεντρο εντοπίζεται στην επαρχία Μασμπάτε, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο.

Ο σεισμός των 6 βαθμών στις Φιλιππίνες «χτύπησε» 24 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης Σαν Φερνάντο και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 40 χιλιόμετρα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σοβαρές υλικές ζημιές.

‼ No further info about this #earthquake will be displayed here. Find more at:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/FkxUcdQrqb

🖥https://t.co/9KVtyuLBIc