Φιντάν: Διακόψαμε το εμπόριο και κλείσαμε τον εναέριο χώρο και τα λιμάνια για το Ισραήλ – Διαψεύδουν οι ισραηλινές αεροπορικές εταιρίες

Για διακοπή του εμπορίου και το κλείσιμο των λιμανιών και του εναερίου χώρου της Τουρκίας για το Ισραήλ ως αντίδραση για τη Γάζα μίλησε ο Χακάν Φιντάν το βράδυ της Παρασκευής (29.08.2025).

Κατά την ειδική συνεδρίαση για τη Γάζα στην Εθνοσυνέλευση, ο υπουργός Εξωτερικών της γείτονος, Χακάν Φιντάν, υποστήριξε ακόμα ότι δεν υπάρχει καμία άλλη χώρα στον κόσμο που να έχει κάνει περισσότερα από ό,τι η Τουρκία.

Είπε επίσης ότι η Τουρκία αναμένει τη θετική ανταπόκριση της Ιορδανίας για να ξεκινήσει επιχειρήσεις ρίψεις βοήθειας στη Γάζα από αέρος.

«Όσον αφορά τις κυρώσεις, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία άλλη χώρα στον κόσμο που να έχει κάνει περισσότερα από ό,τι η Τουρκία. Έχουμε εφαρμόσει πολυάριθμα διπλωματικά, νομικά και εμπορικά μέτρα. Έχουμε διακόψει εντελώς το εμπόριο με το Ισραήλ. Έχουμε κλείσει τα λιμάνια μας στα ισραηλινά πλοία. Δεν επιτρέπουμε στα τουρκικά πλοία να πηγαίνουν στα ισραηλινά λιμάνια. Δεν υπάρχει άλλη χώρα που να έχει διακόψει εντελώς το εμπόριο με το Ισραήλ. Δεν επιτρέπουμε στα πλοία εμπορευματοκιβωτίων να μεταφέρουν όπλα και πυρομαχικά στο Ισραήλ, να εισέρχονται στα λιμάνια της χώρας μας, ούτε στα αεροσκάφη να εισέρχονται στον εναέριο χώρο μας», δήλωσε μεταξύ άλλων ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας.

Λίγο αργότερα, ωστόσο, τουρκική διπλωματική πηγή έσπευσε να διευκρινίσει ότι ο Φιντάν αναφερόταν μόνο στις κυβερνητικές πτήσεις του Ισραήλ και τις πτήσεις που μεταφέρουν όπλα. «Τα σχόλια του υπουργού αφορούν τις επίσημες πτήσεις του Ισραήλ και τις πτήσεις που μεταφέρουν όπλα ή πυρομαχικά προς το Ισραήλ. Αυτό δεν ισχύει για τις εμπορικές πτήσεις διέλευσης», εξήγησε.

Από πλευράς Ισραήλ, η κυβέρνηση Νετανιάχου δεν έκανε κανένα σχόλιο, ωστόσο, οι ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες «Arkia» και «Israir», σύμφωνα με τους «Times of Israel», επιβεβαίωσαν ότι δεν έλαβαν νέες οδηγίες από τις τουρκικές αρχές και ότι οι πτήσεις τους συνέχισαν κανονικά, χωρίς αλλαγές. «Αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε λάβει καμία οδηγία για τροποποίηση των πτήσεων μας» ανέφερε εκπρόσωπος της «Arkia».

Τουρκική ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

Ο Χακάν Φιντάν, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την αποστολή τουρκικής βοήθειας στη Γάζα, δήλωσε ότι ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενέκρινε τις ρίψεις από αέρος ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. «Τα αεροσκάφη μας είναι έτοιμα. Μόλις η Ιορδανία δώσει την έγκρισή της για το άνοιγμα του εναέριου χώρου, είμαστε έτοιμοι να αναχωρήσουμε» διευκρίνισε.

Σύμφωνα με τον Τούρκο ΥΠΕΞ, «η σφαγή που διαπράττεται στη Γάζα έχει ήδη καταγραφεί ως μία από τις πιο μελανές σελίδες στην Ιστορία της ανθρωπότητας». Ο ίδιος υποστήριξε ότι «η μεγαλύτερη αντίσταση ξεκινά τώρα. Ίσως αυτό το αίμα να μην σταματήσει αμέσως. Ωστόσο, είμαστε σίγουροι ότι αυτή η ευλογημένη αντίσταση θα αλλάξει τον ρου της Ιστορίας, θα γίνει σύμβολο των καταπιεσμένων και θα κλονίσει τα θεμέλια ενός σάπιου συστήματος».

Ο ίδιος κατηγόρησε το Ισραήλ ότι συνιστά κίνδυνο για ολόκληρη την περιοχή, κάνοντας αναφορά εκτός από τη Γάζα, στις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο, την Υεμένη, το Ιράν και τη Συρία.

Ειδικότερα για τη Συρία είπε ότι «το Ισραήλ, βάλλοντας σε ευαίσθητα σημεία στη Συρία, έδειξε ξεκάθαρα ότι δεν επιθυμεί μια σταθερή, ισχυρή, εθνικά ενωμένη και ενιαία Συρία. Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ οι αρχαίες και πολύτιμες κοινότητες της Συρίας να αποτελέσουν αντικείμενο εκμετάλλευσης στρεβλών στόχων».