Φλέγεται η Μέση Ανατολή: Το Ιράν χτύπησε αμερικανικούς στόχους σε Ιράκ, Μπαχρέιν, Ιορδανία – Σκληρά χτυπήματα και απειλές από ΗΠΑ

Νύχτα κόλαση στη Μέση Ανατολή για ακόμα μία φορά μετά τα νέα πλήγματα που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της νύχτας (02.09.2026). Σε αντίποινα, το Ιράν βομβάρδισε αμερικανικούς στόχους σε Ιορδανία, Ιράκ, Κουβέιτ και Μπαχρέιν.

Με το πέρας του κύματος βομβαρδισμών, η CENTCOM, η «Κεντρική Διοίκηση» των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως έπληξε στόχους των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν. Ανάμεσα στους στόχους συμπεριλαμβάνονται εγκαταστάσεις αντιαεροπορικής άμυνας, συστήματα ραντάρ, ναυτικοί πόροι και εγκαταστάσεις, δυνατότητες πόντισης ναρκών και επικοινωνιακές εγκαταστάσεις.

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Λίγη ώρα μετά, το Ιράν διεξήγαγε «αποφασιστική επιχείρηση σε αντίποινα», βάζοντας στο στόχαστρο «βάσεις και συμφέροντα» των ΗΠΑ στην περιοχή με πυραύλους και drones, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Today at 12 p.m. ET, U.S. forces began striking Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) targets in Iran. The strikes follow recent attempted attacks by the IRGC against commercial shipping in the Strait of Hormuz and against American service members deployed to the region. — U.S. Central Command (@CENTCOM) September 1, 2026

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν κατόπιν ότι επιτέθηκαν εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, στο Ιράκ και στο Μπαχρέιν.

Αν η Τεχεράνη «ανταποδώσει αυτή την εντελώς δικαιολογημένη επίθεση, θα χτυπηθεί ξανά, πολύ πιο σκληρά και πιο δυνατά», απείλησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social.

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Οι ιορδανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν δέκα βαλλιστικούς πυραύλους οι οποίοι εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, προσθέτοντας πως άλλοι τρεις κατέπεσαν σε απομακρυσμένες, ακατοίκητες περιοχές, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Το Κουβέιτ ανακοίνωσε επίσης ότι έγινε στόχος επίθεσης με πυραύλους και drones, ενώ ήχησαν σειρήνες συναγερμού στο Μπαχρέιν νωρίς το πρωί, διαπίστωσαν ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου.

Εκπρόσωπος της κεντρικής στρατιωτικής διοίκησης του Ιράν, ο Εμπραχίμ Ζολφαγαρί, υποσχέθηκε «μεγαλύτερα και πιο καταστροφικά αντίποινα» σε περίπτωση συνέχισης των αμερικανικών επιθέσεων, προειδοποιώντας «κάθε χώρα που συνεργάζεται με τον επιτιθέμενο αμερικανικό στρατό».

Ο Πεζεσκιάν ζητά επιστροφή στη διπλωματία και διαβεβαιώσεις από τις ΗΠΑ

Σύμφωνα με την ιρανική Ερυθρά Ημισέληνο, στο νότιο Ιράν έχασαν 4 άνθρωποι τη ζωή τους, ανάμεσά τους και ένα παιδί. Οι τραυματίες ξεπερνούν τους 50.

Οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί άρχισαν μερικές ώρες αφού ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν πρότεινε επιστροφή στη διπλωματία, ενώ οι διαπραγματεύσεις έχουν περιέλθει σε απόλυτο αδιέξοδο εδώ και καιρό.

Διαβεβαίωσε ότι αν οι ΗΠΑ τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν με το λεγόμενο μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ, που υπογράφτηκε στα μέσα Ιουνίου αλλά έγινε κομμάτια μερικές εβδομάδες αργότερα, «η Ισλαμική Δημοκρατία θα λάβε αμέσως μέτρα αμοιβαιότητας».

BREAKING: CCTV footage shows the moment of the U. S. military strike at a wedding ceremony in Kouhestak, Sirik County, southern Iran, tonight.



In the footage, the two incoming missiles can be heard making a very distinctive and unusual sound immediately before impact. pic.twitter.com/c8LcA2i9jj — Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) September 1, 2026

Η κρατική τηλεόραση έκανε λόγο χθες για πολλές εκρήξεις στο νότιο τμήμα της χώρας, κοντά στην Μπαντάρ Αμπάς και στο νησί Κεσμ, στον Κόλπο, όπου βρίσκεται καίριας σημασίας τερματικός πετρελαϊκός εξαγωγικός σταθμός του Ιράν.

Κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ανέφεραν επίσης ότι στοχοποιήθηκε αεροδρόμιο στο νότιο Ιράν, στην επαρχία Κερμάν.

Οι χθεσινοί αμερικανικοί βομβαρδισμοί διεξήχθησαν αφού δυο πολύ μεγάλα πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια χτυπήθηκαν από «βλήματα άγνωστης προέλευσης» καθώς διέσχιζαν το στενό αυτό μεγάλης στρατηγικής σημασίας, σύμφωνα με την ελληνική εταιρεία διαχείρισης θαλάσσιων κινδύνων MARISKS.

Footage shows the aftermath of a U.S. airstrike on a wedding venue in Bandar Kuhestak, Sirik County, southern Iran.



According to Iranian state media, 35 people sustained serious injuries, while four fatalities have been confirmed, including one child and one woman.



Debris… pic.twitter.com/3qGWlcSyIt — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) September 1, 2026

Οι τιμές των υδρογονανθράκων έκαναν άλμα μετά τις νέες εχθροπραξίες. Το βαρέλι της αμερικανικής ποικιλίας αργού WTI ξεπέρασε το συμβολικό όριο των 90 δολαρίων για πρώτη φορά από τα τέλη Ιουλίου. Στην Ευρώπη, η τιμή του αερίου έφτασε σε υψηλό τριετίας.

Συνεχίζεται η «ασφυξία» στα Στενά του Ορμούζ – Στην Ταϊλάνδη το USS Abraham Lincoln

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είχαν εξαπολύσει επίσης βομβαρδισμούς την Κυριακή, για πρώτη φορά έπειτα από έναν μήνα συγκριτικής ηρεμίας, εναντίον στρατιωτικών στόχων σε ιρανικό νησί.

Το Ιράν ανταπέδωσε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Το Ιράν θέλει να προχωρήσει στην επιβολή τελών για παρεχόμενες υπηρεσίες στα πλοία που διασχίζουν το στενό του Ορμούζ — όπου η ναυσιπλοΐα ήταν ελεύθερη προτού ξεσπάσει ο πόλεμος.

attack on a wedding ceremony in Sirik, in southern Iran’s Hormozgan province, killed four people, including a child, the provincial Red Crescent’s managing director said, according to Tasnim. The province’s deputy governor for security earlier reported 50 wounded.… pic.twitter.com/eoHMkD2jJA — Drop Site (@DropSiteNews) September 1, 2026

Η κυβέρνηση Τραμπ από την πλευρά της υπόσχεται εκστρατεία για προκληθεί οικονομική «ασφυξία» στο Ιράν, μέσω κυρώσεων η μορφή που θα πάρουν οι οποίες μένει να διευκρινιστεί.

Οι ιρανικές αρχές κάλεσαν χθες να μειωθεί η κατανάλωση καυσίμων, ιδίως βενζίνης, στη χώρα, καθώς η Τεχεράνη είναι αντιμέτωπη με δυσκολίες ως προς τις εισαγωγές, εξαιτίας του ναυτικού αποκλεισμού των λιμανιών στον Κόλπο που επιβάλλεται από το αμερικανικό ΠΝ.

Χιλιάδες χιλιόμετρα από εκεί, το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln κατέπλευσε σήμερα το πρωί στην Ταϊλάνδη, έπειτα από εννιά και πλέον μήνες στη θάλασσα, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

An Iranian Shahed-136 loitering munition struck a U.S. military installation at Erbil International Airport in Iraqi Kurdistan. https://t.co/fq5wMNFswD pic.twitter.com/wOreC4jq7U — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) September 2, 2026

Αφού αρχικά είχε αναπτυχθεί στη Νότια Σινική Θάλασσα, κατόπιν διατάχτηκε να πλεύσει στη Μέση Ανατολή, στην αρχή του πολέμου, στα τέλη Φεβρουαρίου. Η σοβαρή επιδείνωση των συνθηκών ζωής των μελών του πληρώματός του προκάλεσε έντονες αντεγκλήσεις τελευταία στις ΗΠΑ.